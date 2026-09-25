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Круг шлифовальный Мир Инструмента 73483, 200 х 20 х 32 мм, 64С, F60, K (Луга) купить с доставкой в Москве
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Круг шлифовальный Мир Инструмента 73483, 200 х 20 х 32 мм, 64С, F60, K (Луга)

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Круг шлифовальный Мир Инструмента 73483, 200 х 20 х 32 мм, 64С, F60, K (Луга) - фото 1
Круг шлифовальный Мир Инструмента 73483, 200 х 20 х 32 мм, 64С, F60, K (Луга) - фото 2
Круг шлифовальный Мир Инструмента 73483, 200 х 20 х 32 мм, 64С, F60, K (Луга) - фото 3
Круг шлифовальный Мир Инструмента 73483, 200 х 20 х 32 мм, 64С, F60, K (Луга) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
200
Посадочный диаметр, мм
32
Зернистость (P; F)
60
Комплектация
Круг шлифовальный - 1 шт
  • Круг шлифовальный Мир Инструмента 73483, 200 х 20 х 32 мм, 64С, F60, K (Луга) - фото 1
  • Круг шлифовальный Мир Инструмента 73483, 200 х 20 х 32 мм, 64С, F60, K (Луга) - фото 2
  • Круг шлифовальный Мир Инструмента 73483, 200 х 20 х 32 мм, 64С, F60, K (Луга) - фото 3
  • Круг шлифовальный Мир Инструмента 73483, 200 х 20 х 32 мм, 64С, F60, K (Луга) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746483
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Круг шлифовальный Мир Инструмента 73483, 200 х 20 х 32 мм, 64С, F60, K (Луга)
680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
200
Посадочный диаметр, мм
32
Зернистость (P; F)
60
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг шлифовальный - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
20х20х2
Вес, кг.
1.14

Описание товара Круг шлифовальный Мир Инструмента 73483, 200 х 20 х 32 мм, 64С, F60, K (Луга)

Шлифовальный круг Луга 73483 размером 200 х 20 х 32 мм, с абразивом 63C (зеленый карбид кремния), с зернистостью F60 и твердостью K, L, — оснастка для электрических точил с соответствующим посадочным диаметром. Круг применяется для предварительного и комбинированного шлифования изделий из бронзы, чугуна, латуни и других твердых материалов, а также сталей, алюминия и меди. Эффективен для заточки режущих инструментов. Абразивный материал из частиц высокотвердого зеленого карбида кремния обеспечивает высокую шлифующую способность круга.

Преимущества

  • Устойчивость к износу и перегреву — керамическая связка очень прочная и выдерживает высокие температуры.
  • Стабильно высокая режущая способность — по степени твердости круг классифицируется как среднемягкий, его абразивный слой своевременно обновляется.
  • Водостойкость — можно использовать специальные охлаждающие жидкости для увеличения качества обработки и предотвращения перегрева детали.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Круг шлифовальный Мир Инструмента 73483, 200 х 20 х 32 мм, 64С, F60, K (Луга)




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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
200
Посадочный диаметр, мм
32
Зернистость (P; F)
60
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг шлифовальный - 1 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Шлифовальный круг Луга 73483 размером 200 х 20 х 32 мм, с абразивом 63C (зеленый карбид кремния), с зернистостью F60 и твердостью K, L, — оснастка для электрических точил с соответствующим посадочным диаметром. Круг применяется для предварительного и комбинированного шлифования изделий из бронзы, чугуна, латуни и других твердых материалов, а также сталей, алюминия и меди. Эффективен для заточки режущих инструментов. Абразивный материал из частиц высокотвердого зеленого карбида кремния обеспечивает высокую шлифующую способность круга.

Преимущества

  • Устойчивость к износу и перегреву — керамическая связка очень прочная и выдерживает высокие температуры.
  • Стабильно высокая режущая способность — по степени твердости круг классифицируется как среднемягкий, его абразивный слой своевременно обновляется.
  • Водостойкость — можно использовать специальные охлаждающие жидкости для увеличения качества обработки и предотвращения перегрева детали.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Круг шлифовальный Мир Инструмента 73483, 200 х 20 х 32 мм, 64С, F60, K (Луга) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 680 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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