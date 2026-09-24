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Насадка сегментная ЗУБР ПАС-87 UniLock, 87 мм, OIS-хвост., Профессионал (15564-87) купить с доставкой в Москве
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Насадка сегментная ЗУБР ПАС-87 UniLock, 87 мм, OIS-хвост., Профессионал (15564-87)

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Насадка сегментная ЗУБР ПАС-87 UniLock, 87 мм, OIS-хвост., Профессионал (15564-87) - фото 1
Насадка сегментная ЗУБР ПАС-87 UniLock, 87 мм, OIS-хвост., Профессионал (15564-87) - фото 2
Насадка сегментная ЗУБР ПАС-87 UniLock, 87 мм, OIS-хвост., Профессионал (15564-87) - фото 3
Насадка сегментная ЗУБР ПАС-87 UniLock, 87 мм, OIS-хвост., Профессионал (15564-87) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для реноваторов
Материал назначения
Бетон, Керамика
Комплектация
Оснастка, упаковка
  • Насадка сегментная ЗУБР ПАС-87 UniLock, 87 мм, OIS-хвост., Профессионал (15564-87) - фото 1
  • Насадка сегментная ЗУБР ПАС-87 UniLock, 87 мм, OIS-хвост., Профессионал (15564-87) - фото 2
  • Насадка сегментная ЗУБР ПАС-87 UniLock, 87 мм, OIS-хвост., Профессионал (15564-87) - фото 3
  • Насадка сегментная ЗУБР ПАС-87 UniLock, 87 мм, OIS-хвост., Профессионал (15564-87) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716414
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Насадка сегментная ЗУБР ПАС-87 UniLock, 87 мм, OIS-хвост., Профессионал (15564-87)
690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Назначение
для реноваторов
Материал назначения
Бетон, Керамика
Комплектация
Оснастка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х2
Вес, г.
70

Описание товара Насадка сегментная ЗУБР ПАС-87 UniLock, 87 мм, OIS-хвост., Профессионал (15564-87)

Насадка сегментная ЗУБР ПАС-87 UniLock, 87 мм, OIS-хвост., Профессионал (15564-87)



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Отзывы о товаре Насадка сегментная ЗУБР ПАС-87 UniLock, 87 мм, OIS-хвост., Профессионал (15564-87)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Назначение
для реноваторов
Материал назначения
Бетон, Керамика
Комплектация
Оснастка, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Насадка сегментная ЗУБР ПАС-87 UniLock, 87 мм, OIS-хвост., Профессионал (15564-87)


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насадка сегментная ЗУБР ПАС-87 UniLock, 87 мм, OIS-хвост., Профессионал (15564-87) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 690 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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