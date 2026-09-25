Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732967, ф230 х 32 мм, 36 зубьев + кольцо 32/30
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732967, ф230 х 32 мм, 36 зубьев + кольцо 32/30
Пильный диск по дереву Сибртех 732967 диаметром 230 х 32 мм, с 36 зубьями и переходным кольцом 32/30, предназначен для быстрого распила древесины мягких и твердых пород, фанеры, ДСП, МДФ. Используется с циркулярными и торцовочными пилами с посадочным диаметром 32 мм. Переходное кольцо 32/30 позволяет при необходимости изменить размер посадки. Крупные зубья обеспечивают быстрый рез. Диск подходит для бытового применения.
Преимущества
- Прочность и высокая производительность — основание диска изготовлено из стали 50, режущие пластины выполнены из твердого сплава YG8 и заточены с использованием алмазного абразива.
- Универсальность — зубья типа АТВ позволяют производить как продольный, так и поперечный рез.
- Качественный рез материалов — зубья имеют попеременную заточку.
- Защита от заклинивания — компенсационные прорези препятствуют деформации диска при нагреве.
- Высокий ресурс — режущие пластины припаяны качественным медным припоем, поэтому диск выдерживает интенсивные нагрузки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитКоронка твердосплавная по бетону Matrix 70373, M22 х 55 мм
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитНабор сверл под конфирмат DENZEL 704240, 3-5 мм, 4 шт
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитБур по бетону GROSS 70684, PRO, 14 х 300 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитСверло по металлу Matrix 71472, 10 мм, HSS Co-5%
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитНабор сверл по металлу Sparta 723705, 1-10 мм (через 0,5 мм), HS...
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитКоронка алмазная по керамограниту Matrix 726323, 32 х 67 мм, 3-г...
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитКоронка алмазная по керамической плитке и стеклу СИБРТЕХ 72722, ...
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитДиск алмазный отрезной сегментный СИБРТЕХ 731047, 230 х 22,2 мм,...
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитНасадка на дрель для заточки сверл Sparta 912305, D 3,5-10 мм
-
В наличииЦена 650 руб.163 руб. в СплитСверло по металлу Matrix 71590, 9,0 мм, полированное, HSS, 10 шт...
-
В наличииЦена 650 руб.163 руб. в СплитБур по бетону DENZEL 705315, цельная крестовая пластина, 12x165 ...
-
В наличииЦена 650 руб.163 руб. в СплитБур по бетону Matrix 70975, 12 x 1000 мм, SDS PLUS
Пильный диск по дереву Сибртех 732967 диаметром 230 х 32 мм, с 36 зубьями и переходным кольцом 32/30, предназначен для быстрого распила древесины мягких и твердых пород, фанеры, ДСП, МДФ. Используется с циркулярными и торцовочными пилами с посадочным диаметром 32 мм. Переходное кольцо 32/30 позволяет при необходимости изменить размер посадки. Крупные зубья обеспечивают быстрый рез. Диск подходит для бытового применения.
Преимущества
- Прочность и высокая производительность — основание диска изготовлено из стали 50, режущие пластины выполнены из твердого сплава YG8 и заточены с использованием алмазного абразива.
- Универсальность — зубья типа АТВ позволяют производить как продольный, так и поперечный рез.
- Качественный рез материалов — зубья имеют попеременную заточку.
- Защита от заклинивания — компенсационные прорези препятствуют деформации диска при нагреве.
- Высокий ресурс — режущие пластины припаяны качественным медным припоем, поэтому диск выдерживает интенсивные нагрузки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732967, ф230 х 32 мм, 36 зубьев + кольцо 32/30