Сверло по дереву шнековое Matrix 70177, 22 х 600 мм, 6-гранный хвостовик
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для дрелей
Диаметр, мм
22
Длина, мм
600
Комплектация
Сверло по дереву - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб.
В наличии
Код товара: 744948
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Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 45
Диаметр, мм
22
Длина, мм
600
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло по дереву - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х3х3
Вес, г.
800
Описание товара Сверло по дереву шнековое Matrix 70177, 22 х 600 мм, 6-гранный хвостовик
Шнековое сверло по дереву Matrix 70177 размером 22 х 600 мм, с 6-гранным хвостовиком, предназначено для получения глубоких отверстий. Подходит для работы как с мягкими, так и с твердыми породами древесины. Конструкция сверла рассчитана на интенсивное использование с высокими нагрузками в ходе строительных, ремонтных и отделочных работ.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — сверло изготовлено из инструментальной стали, а режущая часть закалена до твердости 40 HRC.
- Высокое качество выполняемых работ — шнек отшлифован до зеркального блеска, что позволяет получать гладкие и ровные отверстия.
- Глубокое сверление — массивная спираль обеспечивает эффективный отвод стружки.
- Удобная эксплуатация — центрирующее сверло уменьшает осевую нагрузку, облегчая засверливание и предотвращая смещение оснастки.
- Шестигранный хвостовик — сверло не проворачивается в патроне дрели.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 45
Диаметр, мм
22
Длина, мм
600
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло по дереву - 1 шт
Страна производитель
Китай
Шнековое сверло по дереву Matrix 70177 размером 22 х 600 мм, с 6-гранным хвостовиком, предназначено для получения глубоких отверстий. Подходит для работы как с мягкими, так и с твердыми породами древесины. Конструкция сверла рассчитана на интенсивное использование с высокими нагрузками в ходе строительных, ремонтных и отделочных работ.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — сверло изготовлено из инструментальной стали, а режущая часть закалена до твердости 40 HRC.
- Высокое качество выполняемых работ — шнек отшлифован до зеркального блеска, что позволяет получать гладкие и ровные отверстия.
- Глубокое сверление — массивная спираль обеспечивает эффективный отвод стружки.
- Удобная эксплуатация — центрирующее сверло уменьшает осевую нагрузку, облегчая засверливание и предотвращая смещение оснастки.
- Шестигранный хвостовик — сверло не проворачивается в патроне дрели.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло по дереву шнековое Matrix 70177, 22 х 600 мм, 6-гранный хвостовик - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 720 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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