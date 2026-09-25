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Чашка алмазная зачистная Matrix 72980, 115 мм, Двухрядная купить с доставкой в Москве
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Чашка алмазная зачистная Matrix 72980, 115 мм, Двухрядная

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Чашка алмазная зачистная Matrix 72980, 115 мм, Двухрядная - фото 1
Чашка алмазная зачистная Matrix 72980, 115 мм, Двухрядная - фото 2
Чашка алмазная зачистная Matrix 72980, 115 мм, Двухрядная - фото 3
Чашка алмазная зачистная Matrix 72980, 115 мм, Двухрядная - фото 4
Чашка алмазная зачистная Matrix 72980, 115 мм, Двухрядная - фото 5
Чашка алмазная зачистная Matrix 72980, 115 мм, Двухрядная - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит, Мрамор
Диаметр, мм
115
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
Чашка алмазная - 1 шт
  • Чашка алмазная зачистная Matrix 72980, 115 мм, Двухрядная - фото 1
  • Чашка алмазная зачистная Matrix 72980, 115 мм, Двухрядная - фото 2
  • Чашка алмазная зачистная Matrix 72980, 115 мм, Двухрядная - фото 3
  • Чашка алмазная зачистная Matrix 72980, 115 мм, Двухрядная - фото 4
  • Чашка алмазная зачистная Matrix 72980, 115 мм, Двухрядная - фото 5
  • Чашка алмазная зачистная Matrix 72980, 115 мм, Двухрядная - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 746221
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Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит, Мрамор
Диаметр, мм
115
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Чашка алмазная - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х3
Вес, г.
400

Описание товара Чашка алмазная зачистная Matrix 72980, 115 мм, Двухрядная

Двухрядная алмазная зачистная чашка Matrix 72980 диаметром 115 мм, с посадочным отверстием 22,2 мм, — оснастка для углошлифовальных машин, предназначенная для грубой обработки бетонных, каменных, кирпичных, мраморных и гранитных поверхностей. Позволяет проводить зачистку швов, стыков, неровностей, удаление наплывов. Придает поверхности шероховатость для улучшения ее адгезивной способности перед нанесением строительных растворов. Чашка предназначена для профессионального применения.

Преимущества

  • Высокий ресурс — рабочий слой толщиной 5 мм характеризуется увеличенной плотностью алмазов и сбалансированной связкой.
  • Производительность — сегменты рабочей части расположены в 2 ряда, поэтому насадка снимает толстый слой материала.
  • Эффективность и долгий срок службы — в корпусе предусмотрены отверстия для отвода шлама и тепла.
  • Устойчивость к воздействию влаги — стальной корпус покрыт эмалью для защиты от коррозии.
  • Гарантированное качество — чашка произведена на специализированном заводе с соблюдением всех технологический требований.



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Отзывы о товаре Чашка алмазная зачистная Matrix 72980, 115 мм, Двухрядная




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит, Мрамор
Диаметр, мм
115
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Чашка алмазная - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Двухрядная алмазная зачистная чашка Matrix 72980 диаметром 115 мм, с посадочным отверстием 22,2 мм, — оснастка для углошлифовальных машин, предназначенная для грубой обработки бетонных, каменных, кирпичных, мраморных и гранитных поверхностей. Позволяет проводить зачистку швов, стыков, неровностей, удаление наплывов. Придает поверхности шероховатость для улучшения ее адгезивной способности перед нанесением строительных растворов. Чашка предназначена для профессионального применения.

Преимущества

  • Высокий ресурс — рабочий слой толщиной 5 мм характеризуется увеличенной плотностью алмазов и сбалансированной связкой.
  • Производительность — сегменты рабочей части расположены в 2 ряда, поэтому насадка снимает толстый слой материала.
  • Эффективность и долгий срок службы — в корпусе предусмотрены отверстия для отвода шлама и тепла.
  • Устойчивость к воздействию влаги — стальной корпус покрыт эмалью для защиты от коррозии.
  • Гарантированное качество — чашка произведена на специализированном заводе с соблюдением всех технологический требований.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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