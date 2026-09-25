Сверло по дереву перовое СИБРТЕХ 70390, 40 мм
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Характеристики
Описание товара Сверло по дереву перовое СИБРТЕХ 70390, 40 мм
Перовое сверло по дереву Сибртех 70390 предназначено для получения в древесине глубоких отверстий диаметром 40 мм. Имеет центральный шип, обеспечивающий точное позиционирование инструмента и облегчающий засверливание. Позволяет просверливать сквозные, а при отсутствии строгих требований к форме дна — и глухие отверстия. Может быть установлено в патрон ручной или электрической дрели, а также сверлильного станка. Сверло используется в столярном деле.
Преимущества
- Прочность — сверло из инструментальной стали устойчиво к динамическим нагрузкам.
- Износостойкость — рабочая часть твердостью 42-50 HRC долго сохраняет режущую способность.
- Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Перовое сверло по дереву Сибртех 70390 предназначено для получения в древесине глубоких отверстий диаметром 40 мм. Имеет центральный шип, обеспечивающий точное позиционирование инструмента и облегчающий засверливание. Позволяет просверливать сквозные, а при отсутствии строгих требований к форме дна — и глухие отверстия. Может быть установлено в патрон ручной или электрической дрели, а также сверлильного станка. Сверло используется в столярном деле.
Преимущества
- Прочность — сверло из инструментальной стали устойчиво к динамическим нагрузкам.
- Износостойкость — рабочая часть твердостью 42-50 HRC долго сохраняет режущую способность.
- Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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