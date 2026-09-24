Сверло по металлу ЗУБР ПРОФ-В, 7.0 х 109 мм, сталь Р6М5, класс В, Профессионал (29621-7)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Сверло
Комплектация
Сверло, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб.
В наличии
Код товара: 706625
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270 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сверло
Страна производства
Китай
Дополнительно
диаметр 7 мм, длина 109 мм
Комплектация
Сверло, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
160x10x39
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х4х1
Вес, г.
26
Описание товара Сверло по металлу ЗУБР ПРОФ-В, 7.0 х 109 мм, сталь Р6М5, класс В, Профессионал (29621-7)
Качественное сверло с высоким ресурсом. Изготовлено методом винтового проката по ГОСТ 10902-77 и соответствует классу точности ?В?. Угол заточки 118 градусов позволяет обрабатывать легированные и углеродистые стали. Предназначено для обработки легированных и углеродистых сталей с пределом прочности до 900Н/мм2, цветных металлов, серого чугуна и пластмассы
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Бренд
Тип товара
Сверло
Страна производства
Китай
Дополнительно
диаметр 7 мм, длина 109 мм
Комплектация
Сверло, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
160x10x39
Страна производитель
Китай
Качественное сверло с высоким ресурсом. Изготовлено методом винтового проката по ГОСТ 10902-77 и соответствует классу точности ?В?. Угол заточки 118 градусов позволяет обрабатывать легированные и углеродистые стали. Предназначено для обработки легированных и углеродистых сталей с пределом прочности до 900Н/мм2, цветных металлов, серого чугуна и пластмассы
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло по металлу ЗУБР ПРОФ-В, 7.0 х 109 мм, сталь Р6М5, класс В, Профессионал (29621-7) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 270 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сверло по металлу ЗУБР ПРОФ-В, 7.0 х 109 мм, сталь Р6М5, класс В, Профессионал (29621-7)