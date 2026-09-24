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Набор бит с адаптером STAYER 12 шт, (2609-H12) купить с доставкой в Москве
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Набор бит с адаптером STAYER 12 шт, (2609-H12)

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Набор бит с адаптером STAYER 12 шт, (2609-H12) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор бит
Комплектация
биты 25 мм (11 шт.), магнитный адаптер, пластиковый держатель, упаковка
  • Набор бит с адаптером STAYER 12 шт, (2609-H12) - фото 1
  • Набор бит с адаптером STAYER 12 шт, (2609-H12) - фото 2
  • Набор бит с адаптером STAYER 12 шт, (2609-H12) - фото 3
  • Набор бит с адаптером STAYER 12 шт, (2609-H12) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706759
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор бит с адаптером STAYER 12 шт, (2609-H12)
270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Набор бит
Страна производства
Китай
Дополнительно
12 предметов, хвостовик 1/4 дюйм
Комплектация
биты 25 мм (11 шт.), магнитный адаптер, пластиковый держатель, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
190x90x15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х9х2
Вес, г.
97

Описание товара Набор бит с адаптером STAYER 12 шт, (2609-H12)

Набор бит MASTER 12 предметов STAYER 2609-H12_z01 применяется для работ с шурупами и винтами. Включает 11 бит длиной 25 мм и магнитный адаптер. Держатель из пластика создает удобство для хранения и переноски предметов. В данном наборе биты из Cr-V обладают прочностью и износоустойчивостью, а адаптер применяется при работе с механизированным инструментом.



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Отзывы о товаре Набор бит с адаптером STAYER 12 шт, (2609-H12)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Набор бит
Страна производства
Китай
Дополнительно
12 предметов, хвостовик 1/4 дюйм
Комплектация
биты 25 мм (11 шт.), магнитный адаптер, пластиковый держатель, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
190x90x15
Страна производитель
Китай
Описание
Набор бит MASTER 12 предметов STAYER 2609-H12_z01 применяется для работ с шурупами и винтами. Включает 11 бит длиной 25 мм и магнитный адаптер. Держатель из пластика создает удобство для хранения и переноски предметов. В данном наборе биты из Cr-V обладают прочностью и износоустойчивостью, а адаптер применяется при работе с механизированным инструментом.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор бит с адаптером STAYER 12 шт, (2609-H12) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 270 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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