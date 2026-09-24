Круг шлифовальный ЗУБР ?Мастер? универсальный, из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отверстий, Р320, 125мм, 5шт
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Круг шлифовальный
Комплектация
круг шлифовальный (5 шт), упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб.
В наличии
Код товара: 707529
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270 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Круг шлифовальный
Страна производства
Китай
Дополнительно
электростатический метод нанесения абразивного зерна
Комплектация
круг шлифовальный (5 шт), упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
160x160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х14х5
Вес, г.
50
Описание товара Круг шлифовальный ЗУБР ?Мастер? универсальный, из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отверстий, Р320, 125мм, 5шт
Неоспоримыми преимуществами шлифовальных материалов ЗУБР является их высокая производительность, длительный ресурс и универсальность применения при обработке металла, древесины и пластика.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Тип товара
Круг шлифовальный
Страна производства
Китай
Дополнительно
электростатический метод нанесения абразивного зерна
Комплектация
круг шлифовальный (5 шт), упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
160x160
Страна производитель
Китай
Неоспоримыми преимуществами шлифовальных материалов ЗУБР является их высокая производительность, длительный ресурс и универсальность применения при обработке металла, древесины и пластика.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Круг шлифовальный ЗУБР ?Мастер? универсальный, из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отверстий, Р320, 125мм, 5шт - по цене 270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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