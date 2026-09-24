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Диск отрезной KRAFTOOL X5 Metal 230x2.0 мм по металлу для УШМ (36255-230-2.0) купить с доставкой в Москве
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Диск отрезной KRAFTOOL X5 Metal 230x2.0 мм по металлу для УШМ (36255-230-2.0)

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Диск отрезной KRAFTOOL X5 Metal 230x2.0 мм по металлу для УШМ (36255-230-2.0) - фото 1
Диск отрезной KRAFTOOL X5 Metal 230x2.0 мм по металлу для УШМ (36255-230-2.0) - фото 2
Диск отрезной KRAFTOOL X5 Metal 230x2.0 мм по металлу для УШМ (36255-230-2.0) - фото 3
Диск отрезной KRAFTOOL X5 Metal 230x2.0 мм по металлу для УШМ (36255-230-2.0) - фото 4
Диск отрезной KRAFTOOL X5 Metal 230x2.0 мм по металлу для УШМ (36255-230-2.0) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Диск отрезной
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Металл
Комплектация
диск, упаковка
  • Диск отрезной KRAFTOOL X5 Metal 230x2.0 мм по металлу для УШМ (36255-230-2.0) - фото 1
  • Диск отрезной KRAFTOOL X5 Metal 230x2.0 мм по металлу для УШМ (36255-230-2.0) - фото 2
  • Диск отрезной KRAFTOOL X5 Metal 230x2.0 мм по металлу для УШМ (36255-230-2.0) - фото 3
  • Диск отрезной KRAFTOOL X5 Metal 230x2.0 мм по металлу для УШМ (36255-230-2.0) - фото 4
  • Диск отрезной KRAFTOOL X5 Metal 230x2.0 мм по металлу для УШМ (36255-230-2.0) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706745
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Диск отрезной KRAFTOOL X5 Metal 230x2.0 мм по металлу для УШМ (36255-230-2.0)
270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Диск отрезной
Страна производства
Китай
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Металл
Дополнительно
посадочный диаметр 22.2 мм
Комплектация
диск, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
230x230x2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х23х1
Вес, г.
200

Описание товара Диск отрезной KRAFTOOL X5 Metal 230x2.0 мм по металлу для УШМ (36255-230-2.0)

Абразивные отрезные диски KRAFTOOL X5 Metal применяются на УШМ при резке металлических конструкций и заготовок.



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Отзывы о товаре Диск отрезной KRAFTOOL X5 Metal 230x2.0 мм по металлу для УШМ (36255-230-2.0)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Диск отрезной
Страна производства
Китай
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Металл
Дополнительно
посадочный диаметр 22.2 мм
Комплектация
диск, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
230x230x2
Страна производитель
Китай
Описание
Абразивные отрезные диски KRAFTOOL X5 Metal применяются на УШМ при резке металлических конструкций и заготовок.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Диск отрезной KRAFTOOL X5 Metal 230x2.0 мм по металлу для УШМ (36255-230-2.0) - стоимость товара 270 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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