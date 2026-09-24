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Полотна для лобзика ЗУБР T101BR, 2 шт, 75 мм / 2.5 мм, T-хвост., У8А сталь, обратный рез по ламинату и ДСП, Профессионал (15591-2.5) купить с доставкой в Москве
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Полотна для лобзика ЗУБР T101BR, 2 шт, 75 мм / 2.5 мм, T-хвост., У8А сталь, обратный рез по ламинату и ДСП, Профессионал (15591-2.5)

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Полотна для лобзика ЗУБР T101BR, 2 шт, 75 мм / 2.5 мм, T-хвост., У8А сталь, обратный рез по ламинату и ДСП, Профессионал (15591-2.5) - фото 1
Полотна для лобзика ЗУБР T101BR, 2 шт, 75 мм / 2.5 мм, T-хвост., У8А сталь, обратный рез по ламинату и ДСП, Профессионал (15591-2.5) - фото 2
Полотна для лобзика ЗУБР T101BR, 2 шт, 75 мм / 2.5 мм, T-хвост., У8А сталь, обратный рез по ламинату и ДСП, Профессионал (15591-2.5) - фото 3
Полотна для лобзика ЗУБР T101BR, 2 шт, 75 мм / 2.5 мм, T-хвост., У8А сталь, обратный рез по ламинату и ДСП, Профессионал (15591-2.5) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Полотно для лобзика
Комплектация
полотно для лобзика (2 шт.), упаковка
  • Полотна для лобзика ЗУБР T101BR, 2 шт, 75 мм / 2.5 мм, T-хвост., У8А сталь, обратный рез по ламинату и ДСП, Профессионал (15591-2.5) - фото 1
  • Полотна для лобзика ЗУБР T101BR, 2 шт, 75 мм / 2.5 мм, T-хвост., У8А сталь, обратный рез по ламинату и ДСП, Профессионал (15591-2.5) - фото 2
  • Полотна для лобзика ЗУБР T101BR, 2 шт, 75 мм / 2.5 мм, T-хвост., У8А сталь, обратный рез по ламинату и ДСП, Профессионал (15591-2.5) - фото 3
  • Полотна для лобзика ЗУБР T101BR, 2 шт, 75 мм / 2.5 мм, T-хвост., У8А сталь, обратный рез по ламинату и ДСП, Профессионал (15591-2.5) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706733
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Полотна для лобзика ЗУБР T101BR, 2 шт, 75 мм / 2.5 мм, T-хвост., У8А сталь, обратный рез по ламинату и ДСП, Профессионал (15591-2.5)
260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Полотно для лобзика
Страна производства
Китай
Дополнительно
шаг зуба 2.5 мм, рабочая длина 75 мм
Комплектация
полотно для лобзика (2 шт.), упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
172x3x53
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х5х1
Вес, г.
18

Описание товара Полотна для лобзика ЗУБР T101BR, 2 шт, 75 мм / 2.5 мм, T-хвост., У8А сталь, обратный рез по ламинату и ДСП, Профессионал (15591-2.5)

Выполнено из высококачественной стали, предназначен как для домашних мастеров, так для профессионального использования



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Отзывы о товаре Полотна для лобзика ЗУБР T101BR, 2 шт, 75 мм / 2.5 мм, T-хвост., У8А сталь, обратный рез по ламинату и ДСП, Профессионал (15591-2.5)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Полотно для лобзика
Страна производства
Китай
Дополнительно
шаг зуба 2.5 мм, рабочая длина 75 мм
Комплектация
полотно для лобзика (2 шт.), упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
172x3x53
Страна производитель
Китай
Описание
Выполнено из высококачественной стали, предназначен как для домашних мастеров, так для профессионального использования


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полотна для лобзика ЗУБР T101BR, 2 шт, 75 мм / 2.5 мм, T-хвост., У8А сталь, обратный рез по ламинату и ДСП, Профессионал (15591-2.5) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 260 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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