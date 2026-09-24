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Сверло KRAFTOOL Hard, 4 х 80 мм, тв.сплав ВС5, специальное по твёрдым материалам (29177-080-4) купить с доставкой в Москве
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Сверло KRAFTOOL Hard, 4 х 80 мм, тв.сплав ВС5, специальное по твёрдым материалам (29177-080-4)

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Сверло KRAFTOOL Hard, 4 х 80 мм, тв.сплав ВС5, специальное по твёрдым материалам (29177-080-4) - фото 1
Сверло KRAFTOOL Hard, 4 х 80 мм, тв.сплав ВС5, специальное по твёрдым материалам (29177-080-4) - фото 2
Сверло KRAFTOOL Hard, 4 х 80 мм, тв.сплав ВС5, специальное по твёрдым материалам (29177-080-4) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сверло
Комплектация
Сверло, упаковка
  • Сверло KRAFTOOL Hard, 4 х 80 мм, тв.сплав ВС5, специальное по твёрдым материалам (29177-080-4) - фото 1
  • Сверло KRAFTOOL Hard, 4 х 80 мм, тв.сплав ВС5, специальное по твёрдым материалам (29177-080-4) - фото 2
  • Сверло KRAFTOOL Hard, 4 х 80 мм, тв.сплав ВС5, специальное по твёрдым материалам (29177-080-4) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706689
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сверло KRAFTOOL Hard, 4 х 80 мм, тв.сплав ВС5, специальное по твёрдым материалам (29177-080-4)
260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Сверло
Страна производства
Китай
Дополнительно
диаметр 4 мм, длина 80 мм
Комплектация
Сверло, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
180x55x10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х6х1
Вес, г.
15

Описание товара Сверло KRAFTOOL Hard, 4 х 80 мм, тв.сплав ВС5, специальное по твёрдым материалам (29177-080-4)

Для сверления быстрорежущих сталей, подшипниковой стали, чугуна, керамики, гранита, бетона, кирпича. Используется с дрелями и перфораторами со сверлильным патроном.



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Отзывы о товаре Сверло KRAFTOOL Hard, 4 х 80 мм, тв.сплав ВС5, специальное по твёрдым материалам (29177-080-4)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Сверло
Страна производства
Китай
Дополнительно
диаметр 4 мм, длина 80 мм
Комплектация
Сверло, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
180x55x10
Страна производитель
Китай
Описание
Для сверления быстрорежущих сталей, подшипниковой стали, чугуна, керамики, гранита, бетона, кирпича. Используется с дрелями и перфораторами со сверлильным патроном.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверло KRAFTOOL Hard, 4 х 80 мм, тв.сплав ВС5, специальное по твёрдым материалам (29177-080-4) - стоимость товара 260 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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