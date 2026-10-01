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Адаптер резьбовой Matrix 35087, 5/8"-1/4" купить с доставкой в Москве
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Адаптер резьбовой Matrix 35087, 5/8"-1/4"

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Адаптер резьбовой Matrix 35087, 5/8&quot;-1/4&quot; - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип оборудования
адаптер
Присоединительная резьба
1/4, 5/8
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  • Адаптер резьбовой Matrix 35087, 5/8&quot;-1/4&quot; - фото 3
  • Адаптер резьбовой Matrix 35087, 5/8&quot;-1/4&quot; - фото 4
  • Адаптер резьбовой Matrix 35087, 5/8&quot;-1/4&quot; - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743705
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Адаптер резьбовой Matrix 35087, 5/8"-1/4"
310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Тип оборудования
адаптер
Присоединительная резьба
1/4, 5/8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х9х3
Вес, г.
40

Описание товара Адаптер резьбовой Matrix 35087, 5/8"-1/4"

Резьбовой адаптер MTX 35087 используется для фиксации лазерных уровней, сфер для лазерного сканирования, дальномеров, фотоаппаратов, видеокамер и других приборов с резьбой 1/4? на штативах с резьбой 5/8? дюйма. Подходит для бытового и профессионального использования.

Преимущества

  • Долговечность — адаптер из легкого алюминиевого сплава отличается прочностью и износостойкостью.
  • Функциональность — технику можно закрепить на штативе и работать в одиночку.
  • Удобная упаковка — адаптер поставляется в блистере, позволяющем осмотреть его перед покупкой.

Отзывы о товаре Адаптер резьбовой Matrix 35087, 5/8"-1/4"




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Тип оборудования
адаптер
Присоединительная резьба
1/4, 5/8
Страна производитель
Китай
Описание

Резьбовой адаптер MTX 35087 используется для фиксации лазерных уровней, сфер для лазерного сканирования, дальномеров, фотоаппаратов, видеокамер и других приборов с резьбой 1/4? на штативах с резьбой 5/8? дюйма. Подходит для бытового и профессионального использования.

Преимущества

  • Долговечность — адаптер из легкого алюминиевого сплава отличается прочностью и износостойкостью.
  • Функциональность — технику можно закрепить на штативе и работать в одиночку.
  • Удобная упаковка — адаптер поставляется в блистере, позволяющем осмотреть его перед покупкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер резьбовой Matrix 35087, 5/8"-1/4" - стоимость товара 310 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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