Адаптер резьбовой Matrix 35087, 5/8"-1/4"
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Характеристики
Тип оборудования
адаптер
Присоединительная резьба
1/4, 5/8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб.
В наличии
Код товара: 743705
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310 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип оборудования
адаптер
Присоединительная резьба
1/4, 5/8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х9х3
Вес, г.
40
Описание товара Адаптер резьбовой Matrix 35087, 5/8"-1/4"
Резьбовой адаптер MTX 35087 используется для фиксации лазерных уровней, сфер для лазерного сканирования, дальномеров, фотоаппаратов, видеокамер и других приборов с резьбой 1/4? на штативах с резьбой 5/8? дюйма. Подходит для бытового и профессионального использования.
Преимущества
- Долговечность — адаптер из легкого алюминиевого сплава отличается прочностью и износостойкостью.
- Функциональность — технику можно закрепить на штативе и работать в одиночку.
- Удобная упаковка — адаптер поставляется в блистере, позволяющем осмотреть его перед покупкой.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
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Резьбовой адаптер MTX 35087 используется для фиксации лазерных уровней, сфер для лазерного сканирования, дальномеров, фотоаппаратов, видеокамер и других приборов с резьбой 1/4? на штативах с резьбой 5/8? дюйма. Подходит для бытового и профессионального использования.
Преимущества
- Долговечность — адаптер из легкого алюминиевого сплава отличается прочностью и износостойкостью.
- Функциональность — технику можно закрепить на штативе и работать в одиночку.
- Удобная упаковка — адаптер поставляется в блистере, позволяющем осмотреть его перед покупкой.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Адаптер резьбовой Matrix 35087, 5/8"-1/4" - стоимость товара 310 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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