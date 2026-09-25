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Водосгон STELS 55219, 16 см купить с доставкой в Москве
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Водосгон STELS 55219, 16 см

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Водосгон STELS 55219, 16 см - фото 1
Водосгон STELS 55219, 16 см - фото 2
Водосгон STELS 55219, 16 см - фото 3
Водосгон STELS 55219, 16 см - фото 4
Водосгон STELS 55219, 16 см - фото 5
Водосгон STELS 55219, 16 см - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
оранжевый, черный
  • Водосгон STELS 55219, 16 см - фото 1
  • Водосгон STELS 55219, 16 см - фото 2
  • Водосгон STELS 55219, 16 см - фото 3
  • Водосгон STELS 55219, 16 см - фото 4
  • Водосгон STELS 55219, 16 см - фото 5
  • Водосгон STELS 55219, 16 см - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
250 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743568
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Водосгон STELS 55219, 16 см
250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Цвет
оранжевый, черный
Длина, мм
255
Ширина рабочей части
160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х16х4
Вес, г.
90

Описание товара Водосгон STELS 55219, 16 см

Водосгон Stels 55219 с рабочей частью шириной 16 см предназначен для быстрого удаления воды со стекол, полированных поверхностей кузова автомобиля, а также других ровных поверхностей. Выдерживает частое и интенсивное применение.

Преимущества

  • Долгий срок службы — корпус водосгона выполнен из износостойкого пластика.
  • Аккуратная работа — рабочая часть из мягкой резины плотно прилегает к поверхности, не повреждая ее и не оставляя на ней следов.
  • Комфортная эксплуатация — двухкомпонентная рукоятка эргономичной формы удобно лежит в руке и не выскальзывает из ладони.

Отзывы о товаре Водосгон STELS 55219, 16 см




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Характеристики
Бренд
STELS
Цвет
оранжевый, черный
Длина, мм
255
Ширина рабочей части
160
Страна производитель
Китай
Описание

Водосгон Stels 55219 с рабочей частью шириной 16 см предназначен для быстрого удаления воды со стекол, полированных поверхностей кузова автомобиля, а также других ровных поверхностей. Выдерживает частое и интенсивное применение.

Преимущества

  • Долгий срок службы — корпус водосгона выполнен из износостойкого пластика.
  • Аккуратная работа — рабочая часть из мягкой резины плотно прилегает к поверхности, не повреждая ее и не оставляя на ней следов.
  • Комфортная эксплуатация — двухкомпонентная рукоятка эргономичной формы удобно лежит в руке и не выскальзывает из ладони.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Водосгон STELS 55219, 16 см - по цене 250 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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