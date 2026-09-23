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Щетка-сметка автомобильная DEXX 540 мм, со скребком 61035-540 купить с доставкой в Москве
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Щетка-сметка автомобильная DEXX 540 мм, со скребком 61035-540

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Щетка-сметка автомобильная DEXX 540 мм, со скребком 61035-540
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Щетка
Материал рукоятки
пластик
Материал скребка
пластик
Телескопическая
Нет
Цвет
черный, оранжевый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636830
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Щетка-сметка автомобильная DEXX 540 мм, со скребком 61035-540
270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEXX
Тип товара
Щетка
Длина
540
Материал рукоятки
пластик
Материал скребка
пластик
Телескопическая
Нет
Цвет
черный, оранжевый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х10х2
Вес, г.
160

Описание товара Щетка-сметка автомобильная DEXX 540 мм, со скребком 61035-540

Щетка-сметка применяется для удаления воды с поверхности

Отзывы о товаре Щетка-сметка автомобильная DEXX 540 мм, со скребком 61035-540




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Характеристики
Бренд
DEXX
Тип товара
Щетка
Длина
540
Материал рукоятки
пластик
Материал скребка
пластик
Телескопическая
Нет
Цвет
черный, оранжевый
Страна производитель
Китай
Описание
Щетка-сметка применяется для удаления воды с поверхности
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка-сметка автомобильная DEXX 540 мм, со скребком 61035-540 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 270 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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