Щетка-сметка для снега со съемным скребком 530 мм// Stels (55302)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
пластик
Материал скребка
пластик
Телескопическая
Нет
Цвет
красный, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб.
В наличии
Код товара: 717888
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
310 руб.
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Характеристики
Бренд
STELS
Длина
530
Материал рукоятки
пластик
Материал скребка
пластик
Особенности
съемный скребок, распушенная щетина
Телескопическая
Нет
Цвет
красный, черный
Ширина рабочей части, мм
70
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х12х7
Вес, г.
250
Описание товара Щетка-сметка для снега со съемным скребком 530 мм// Stels (55302)
Щетка-сметка для снега со съемным скребком 530 мм// Stels (55302)
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Бренд
STELS
Длина
530
Материал рукоятки
пластик
Материал скребка
пластик
Особенности
съемный скребок, распушенная щетина
Телескопическая
Нет
Цвет
красный, черный
Ширина рабочей части, мм
70
Страна производитель
Китай
Щетка-сметка для снега со съемным скребком 530 мм// Stels (55302)
Щетка-сметка для снега со съемным скребком 530 мм// Stels (55302) - стоимость товара 310 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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