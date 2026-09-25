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Дисковая пила SKIL CR3291, 1400Вт, 190мм купить с доставкой в Москве
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Дисковая пила SKIL CR3291, 1400Вт, 190мм

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Дисковая пила SKIL CR3291, 1400Вт, 190мм - фото 1
Дисковая пила SKIL CR3291, 1400Вт, 190мм - фото 2
Дисковая пила SKIL CR3291, 1400Вт, 190мм - фото 3
Дисковая пила SKIL CR3291, 1400Вт, 190мм - фото 4
Дисковая пила SKIL CR3291, 1400Вт, 190мм - фото 5
Дисковая пила SKIL CR3291, 1400Вт, 190мм - фото 6
Дисковая пила SKIL CR3291, 1400Вт, 190мм - фото 7
Дисковая пила SKIL CR3291, 1400Вт, 190мм - фото 8
Дисковая пила SKIL CR3291, 1400Вт, 190мм - фото 9
Дисковая пила SKIL CR3291, 1400Вт, 190мм - фото 10
Дисковая пила SKIL CR3291, 1400Вт, 190мм - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Лазерный маркер
нет
Подсветка
нет
Скорость вращения
5 300 об/мин
  • Дисковая пила SKIL CR3291, 1400Вт, 190мм - фото 1
  • Дисковая пила SKIL CR3291, 1400Вт, 190мм - фото 2
  • Дисковая пила SKIL CR3291, 1400Вт, 190мм - фото 3
  • Дисковая пила SKIL CR3291, 1400Вт, 190мм - фото 4
  • Дисковая пила SKIL CR3291, 1400Вт, 190мм - фото 5
  • Дисковая пила SKIL CR3291, 1400Вт, 190мм - фото 6
  • Дисковая пила SKIL CR3291, 1400Вт, 190мм - фото 7
  • Дисковая пила SKIL CR3291, 1400Вт, 190мм - фото 8
  • Дисковая пила SKIL CR3291, 1400Вт, 190мм - фото 9
  • Дисковая пила SKIL CR3291, 1400Вт, 190мм - фото 10
  • Дисковая пила SKIL CR3291, 1400Вт, 190мм - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 540 руб. 
Начислим 566 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743279
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Дисковая пила SKIL CR3291, 1400Вт, 190мм
9 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Skil
Тип пилы
дисковая
Модель
CR3291
Лазерный маркер
нет
Комплектация
- Инструмент, диск- Переходное кольцо- Параллельный упор- Руководство по эксплуатации
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
16 мм
Подсветка
нет
Диаметр диска
190
Пылесборник
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5 300 об/мин
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
66
Глубина распила (металл) под углом 90°, мм
66
Габариты без упаковки
380Х245Х215 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х26х25
Вес, кг.
4.8

Описание товара Дисковая пила SKIL CR3291, 1400Вт, 190мм

Циркулярная пила Skil CR3291 CR3291SE00 применяется для точного и быстрого распила на глубину до 66 мм, что идеально подходит для материалов для самостоятельного изготовления, таких как доски и балки. Преимущества: Оснащена мощным двигателем 1400 Вт Регулируемая опорная плита позволяет делать косые пропилы под углом до 52° Для точного отслеживания разметочной линии предусмотрен защитный кожух Для более чистой рабочей среды предусмотрен адаптер для пылесоса, который подходит для большинства пылесосов стандартного размера Пылесборник, который обеспечивает хороший обзор заготовки Блокировка шпинделя для удобной замены диска Для обеспечения долговечности оснащена герметичными шарикоподшипниками. Герметичные шарикоподшипники защищают пилу от пыли и продлевают срок её службы Оснащена эргономичными рукоятками с мягкими накладками, которые обеспечивают оптимальное управление и комфорт при работе Поставляется в прочном кейсе для переноски с двумя пильными полотнами с твердосплавными напайками по 24 зуба, параллельной направляющей и адаптером для пылесоса



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Дисковая пила SKIL CR3291, 1400Вт, 190мм




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Характеристики
Бренд
Skil
Тип пилы
дисковая
Модель
CR3291
Лазерный маркер
нет
Комплектация
- Инструмент, диск- Переходное кольцо- Параллельный упор- Руководство по эксплуатации
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
16 мм
Подсветка
нет
Диаметр диска
190
Пылесборник
нет
Развернуть
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5 300 об/мин
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
66
Глубина распила (металл) под углом 90°, мм
66
Габариты без упаковки
380Х245Х215 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Циркулярная пила Skil CR3291 CR3291SE00 применяется для точного и быстрого распила на глубину до 66 мм, что идеально подходит для материалов для самостоятельного изготовления, таких как доски и балки. Преимущества: Оснащена мощным двигателем 1400 Вт Регулируемая опорная плита позволяет делать косые пропилы под углом до 52° Для точного отслеживания разметочной линии предусмотрен защитный кожух Для более чистой рабочей среды предусмотрен адаптер для пылесоса, который подходит для большинства пылесосов стандартного размера Пылесборник, который обеспечивает хороший обзор заготовки Блокировка шпинделя для удобной замены диска Для обеспечения долговечности оснащена герметичными шарикоподшипниками. Герметичные шарикоподшипники защищают пилу от пыли и продлевают срок её службы Оснащена эргономичными рукоятками с мягкими накладками, которые обеспечивают оптимальное управление и комфорт при работе Поставляется в прочном кейсе для переноски с двумя пильными полотнами с твердосплавными напайками по 24 зуба, параллельной направляющей и адаптером для пылесоса


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дисковая пила SKIL CR3291, 1400Вт, 190мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 9540 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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