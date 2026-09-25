Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR6413, CLASSIC без АКБ и ЗУ
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Характеристики
Описание товара Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR6413, CLASSIC без АКБ и ЗУ
Аккумуляторная циркулярная пила с бесщёточным двигателем, предназначенная для точных и чистых пропилов глубиной до 57 мм. Инструмент разработан на базе аккумуляторной платформы PWRCORE 20™ с технологией ACTIVCELL™, которая обеспечивает высокую производительность и надёжную защиту аккумулятора. Благодаря проекционной технологии тени от диска и встроенной LED-подсветке, линия реза всегда чётко видна, а эффект "тени от диска" помогает заранее определить траекторию распила с учётом ширины полотна. Это особенно важно для точной подгонки деталей. Дополнительную чистоту обеспечивает функция обдува зоны распила. Пила развивает до 5500 об/мин, что позволяет выполнять до 105 резов древесины 2?4 на одном заряде аккумулятора 2.0 А·ч. Несмотря на мощность, пила остаётся компактной, лёгкой и удобной в работе, с эргономичным дизайном и смещением диска влево для лучшего обзора линии реза. Инструмент оснащён шпиндельным замком для быстрой смены диска, пылезащищёнными подшипниками для долговечности, а также электрическим тормозом, обеспечивающим безопасную остановку диска между резами.
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