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Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR6413, CLASSIC без АКБ и ЗУ купить с доставкой в Москве
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Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR6413, CLASSIC без АКБ и ЗУ

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Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR6413, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 1
Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR6413, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 2
Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR6413, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 3
Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR6413, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 4
Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR6413, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 5
Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR6413, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 6
Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR6413, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 7
Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR6413, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 8
Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR6413, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 9
Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR6413, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 10
Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR6413, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 11
Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR6413, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 12
Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR6413, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Лазерный маркер
нет
Подсветка
да
Скорость вращения
5 500 об/мин
Емкость аккумулятора
2000
  • Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR6413, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 1
  • Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR6413, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 2
  • Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR6413, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 3
  • Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR6413, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 4
  • Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR6413, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 5
  • Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR6413, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 6
  • Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR6413, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 7
  • Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR6413, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 8
  • Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR6413, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 9
  • Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR6413, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 10
  • Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR6413, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 11
  • Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR6413, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 12
  • Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR6413, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 930 руб. 
Начислим 648 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743253
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR6413, CLASSIC без АКБ и ЗУ
10 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Skil
Тип пилы
дисковая
Лазерный маркер
нет
Уровень шума
96
Комплектация
Циркулярная пила SKIL CR6413, Пильный диск 165 мм, 18 зубьев (твердосплавный), Шестигранный ключ (на корпусе), Адаптер для подключения пылесоса, Винт для направляющей линейки, *Инструмент поставляется без АКБ и ЗУ.
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
16 мм
Подсветка
да
Диаметр диска
165
Пылесборник
нет
Скорость вращения
5 500 об/мин
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
57
Емкость аккумулятора
2000
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
20
Габариты без упаковки
350Х185Х208 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х21х19
Вес, кг.
3.15

Описание товара Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR6413, CLASSIC без АКБ и ЗУ

Аккумуляторная циркулярная пила с бесщёточным двигателем, предназначенная для точных и чистых пропилов глубиной до 57 мм. Инструмент разработан на базе аккумуляторной платформы PWRCORE 20™ с технологией ACTIVCELL™, которая обеспечивает высокую производительность и надёжную защиту аккумулятора. Благодаря проекционной технологии тени от диска и встроенной LED-подсветке, линия реза всегда чётко видна, а эффект "тени от диска" помогает заранее определить траекторию распила с учётом ширины полотна. Это особенно важно для точной подгонки деталей. Дополнительную чистоту обеспечивает функция обдува зоны распила. Пила развивает до 5500 об/мин, что позволяет выполнять до 105 резов древесины 2?4 на одном заряде аккумулятора 2.0 А·ч. Несмотря на мощность, пила остаётся компактной, лёгкой и удобной в работе, с эргономичным дизайном и смещением диска влево для лучшего обзора линии реза. Инструмент оснащён шпиндельным замком для быстрой смены диска, пылезащищёнными подшипниками для долговечности, а также электрическим тормозом, обеспечивающим безопасную остановку диска между резами.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR6413, CLASSIC без АКБ и ЗУ




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Характеристики
Бренд
Skil
Тип пилы
дисковая
Лазерный маркер
нет
Уровень шума
96
Комплектация
Циркулярная пила SKIL CR6413, Пильный диск 165 мм, 18 зубьев (твердосплавный), Шестигранный ключ (на корпусе), Адаптер для подключения пылесоса, Винт для направляющей линейки, *Инструмент поставляется без АКБ и ЗУ.
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
16 мм
Подсветка
да
Диаметр диска
165
Пылесборник
нет
Развернуть
Скорость вращения
5 500 об/мин
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
57
Емкость аккумулятора
2000
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
20
Габариты без упаковки
350Х185Х208 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная циркулярная пила с бесщёточным двигателем, предназначенная для точных и чистых пропилов глубиной до 57 мм. Инструмент разработан на базе аккумуляторной платформы PWRCORE 20™ с технологией ACTIVCELL™, которая обеспечивает высокую производительность и надёжную защиту аккумулятора. Благодаря проекционной технологии тени от диска и встроенной LED-подсветке, линия реза всегда чётко видна, а эффект "тени от диска" помогает заранее определить траекторию распила с учётом ширины полотна. Это особенно важно для точной подгонки деталей. Дополнительную чистоту обеспечивает функция обдува зоны распила. Пила развивает до 5500 об/мин, что позволяет выполнять до 105 резов древесины 2?4 на одном заряде аккумулятора 2.0 А·ч. Несмотря на мощность, пила остаётся компактной, лёгкой и удобной в работе, с эргономичным дизайном и смещением диска влево для лучшего обзора линии реза. Инструмент оснащён шпиндельным замком для быстрой смены диска, пылезащищёнными подшипниками для долговечности, а также электрическим тормозом, обеспечивающим безопасную остановку диска между резами.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR6413, CLASSIC без АКБ и ЗУ - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 10930 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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