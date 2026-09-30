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Нaушники Defender FreeMotion B65 белый (63651) купить с доставкой в Москве
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Нaушники Defender FreeMotion B65 белый (63651)

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Нaушники Defender FreeMotion B65 белый (63651) - фото 1
Нaушники Defender FreeMotion B65 белый (63651) - фото 2
Нaушники Defender FreeMotion B65 белый (63651) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
  • Нaушники Defender FreeMotion B65 белый (63651) - фото 1
  • Нaушники Defender FreeMotion B65 белый (63651) - фото 2
  • Нaушники Defender FreeMotion B65 белый (63651) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742869
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
Нaушники
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
5
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х5
Вес, г.
200

Описание товара Нaушники Defender FreeMotion B65 белый (63651)

Погрузитесь в мир чистого звука и абсолютной свободы с гарнитурой Defender FreeMotion B651 White. Эти элегантные полноразмерные наушники созданы для тех, кто ценит бескомпромиссное качество звучания, удобство и современные технологии. С ними ваша любимая музыка, подкасты и звонки зазвучат по-новому, а передовые функции сделают использование невероятно простым и приятным. Благодаря мощным динамическим излучателям с диафрагмой 40 мм и закрытому акустическому оформлению гарнитура воспроизводит богатый и детализированный звук с глубокими басами и четкими высокими частотами across всего слышимого диапазона от 20 до 20 000 Гц. Высокая чувствительность в 105 дБ обеспечивает громкий и насыщенный звук даже при подключении к мобильным устройствам. Закрытая конструкция эффективно изолирует вас от внешнего шума, позволяя полностью сосредоточиться на прослушивании, а ваш разговор будет четко слышен собеседнику благодаря микрофону с чувствительностью -42 дБ. Главное преимущество модели — это полная свобода движения. Современный Bluetooth 5.3 гарантирует стабильное и быстрое беспроводное подключение к смартфону, ноутбуку или планшету в радиусе до 10 метров. Вы можете забыть о путающихся проводах, занимаясь спортом, домашними делами или работая в офисе. А если заряд аккумулятора иссякнет, вы всегда можете перейти на проводное соединение с помощью съемного кабеля с разъемом mini jack 3.5 мм. В беспроводном режиме гарнитура порадует вас до 14 часов непрерывной работы на одном заряде, чего с лихвой хватит на целый день, а полная зарядка аккумулятора емкостью 360 мА*ч занимает всего два с половиной часа. Управление стало интуитивно понятным и легким. Встроенные controls на корпусе позволяют регулировать громкость, управлять воспроизведением треков и отвечать на звонки или завершать разговор одним касанием. Эргономичное оголовье и мягкие амбушюры обеспечивают комфортную посадку даже при длительном использовании. Продуманная складная конструкция делает наушники крайне портативными и удобными для хранения и перевозки в сумке или рюкзаке. Стильный белый цвет и современная подсветка добавляют модели визуальной привлекательности, выделяя вас из толпы. Defender FreeMotion B651 — это идеальный спутник для меломанов, геймеров и всех, кто ищет универсальную и надежную гарнитуру для работы и отдыха.



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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
Нaушники
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Развернуть
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
5
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Описание
Погрузитесь в мир чистого звука и абсолютной свободы с гарнитурой Defender FreeMotion B651 White. Эти элегантные полноразмерные наушники созданы для тех, кто ценит бескомпромиссное качество звучания, удобство и современные технологии. С ними ваша любимая музыка, подкасты и звонки зазвучат по-новому, а передовые функции сделают использование невероятно простым и приятным. Благодаря мощным динамическим излучателям с диафрагмой 40 мм и закрытому акустическому оформлению гарнитура воспроизводит богатый и детализированный звук с глубокими басами и четкими высокими частотами across всего слышимого диапазона от 20 до 20 000 Гц. Высокая чувствительность в 105 дБ обеспечивает громкий и насыщенный звук даже при подключении к мобильным устройствам. Закрытая конструкция эффективно изолирует вас от внешнего шума, позволяя полностью сосредоточиться на прослушивании, а ваш разговор будет четко слышен собеседнику благодаря микрофону с чувствительностью -42 дБ. Главное преимущество модели — это полная свобода движения. Современный Bluetooth 5.3 гарантирует стабильное и быстрое беспроводное подключение к смартфону, ноутбуку или планшету в радиусе до 10 метров. Вы можете забыть о путающихся проводах, занимаясь спортом, домашними делами или работая в офисе. А если заряд аккумулятора иссякнет, вы всегда можете перейти на проводное соединение с помощью съемного кабеля с разъемом mini jack 3.5 мм. В беспроводном режиме гарнитура порадует вас до 14 часов непрерывной работы на одном заряде, чего с лихвой хватит на целый день, а полная зарядка аккумулятора емкостью 360 мА*ч занимает всего два с половиной часа. Управление стало интуитивно понятным и легким. Встроенные controls на корпусе позволяют регулировать громкость, управлять воспроизведением треков и отвечать на звонки или завершать разговор одним касанием. Эргономичное оголовье и мягкие амбушюры обеспечивают комфортную посадку даже при длительном использовании. Продуманная складная конструкция делает наушники крайне портативными и удобными для хранения и перевозки в сумке или рюкзаке. Стильный белый цвет и современная подсветка добавляют модели визуальной привлекательности, выделяя вас из толпы. Defender FreeMotion B651 — это идеальный спутник для меломанов, геймеров и всех, кто ищет универсальную и надежную гарнитуру для работы и отдыха.


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