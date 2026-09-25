Разводной ключ ЗУБР 27255-30, 300/42 мм
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 570 руб.
В наличии
Код товара: 741799
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 570 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
35х10х2
Вес, г.
755
Описание товара Разводной ключ ЗУБР 27255-30, 300/42 мм
Разводной ключ ЗУБР 27255-30, 300/42 мм
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 500 руб. 2 490 руб.375 руб. в СплитЗаклепочник, 800 мм, "Гармошка", усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8...
-
В наличииЦена 1 500 руб.375 руб. в СплитУдлиненная цельностальная кувалда ЗУБР Терминатор 20113-3, 3 кг
-
В наличииЦена 1 510 руб.378 руб. в СплитБолторез 450 мм, 18", Cr-Mo Denzel (78534)
-
В наличииЦена 1 510 руб.378 руб. в СплитПресс-клещи усиленные для медных наконечников и гильз ЗУБР ПКУ-1...
-
В наличииЦена 1 520 руб.380 руб. в СплитСтрубцина F-образная, 100x600мм, кованая Denzel (20472)
-
В наличииЦена 1 530 руб.383 руб. в СплитЦельнокованый молоток каменщика ЗУБР 20145-600_z01, Профессионал...
-
В наличииЦена 1 530 руб.383 руб. в СплитЦельнокованый молоток кровельщика ЗУБР 20147-600_z01, Профессион...
-
В наличииЦена 1 530 руб.383 руб. в СплитМонтировка-лом ЗУБР Титан 21803-120_z01, 1200 мм, монтажный лом
-
В наличииЦена 1 560 руб.390 руб. в СплитУгловая струбцина ЗУБР УСМ-80 32211, 2 ? 70 мм
-
В наличииЦена 1 570 руб.393 руб. в СплитКованая кувалда ЗУБР 20112-5, 600 мм, 5 кг
-
В наличииЦена 1 590 руб.398 руб. в СплитТиски настольные для точных работ STAYER HERCULES, 60 мм, Profes...
-
В наличииЦена 1 600 руб.400 руб. в СплитРучной станок для гибки арматуры Kraftool 23308, 10 EB, плавный ...
Разводной ключ ЗУБР 27255-30, 300/42 мм
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Разводной ключ ЗУБР 27255-30, 300/42 мм - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1570 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Разводной ключ ЗУБР 27255-30, 300/42 мм