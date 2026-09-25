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Пресс-клещи усиленные для медных наконечников и гильз ЗУБР ПКУ-16 45458, 1,5 - 16 мм? купить с доставкой в Москве
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Пресс-клещи усиленные для медных наконечников и гильз ЗУБР ПКУ-16 45458, 1,5 - 16 мм?

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Пресс-клещи усиленные для медных наконечников и гильз ЗУБР ПКУ-16 45458, 1,5 - 16 мм? - фото 1
Пресс-клещи усиленные для медных наконечников и гильз ЗУБР ПКУ-16 45458, 1,5 - 16 мм? - фото 2
Пресс-клещи усиленные для медных наконечников и гильз ЗУБР ПКУ-16 45458, 1,5 - 16 мм? - фото 3
Пресс-клещи усиленные для медных наконечников и гильз ЗУБР ПКУ-16 45458, 1,5 - 16 мм? - фото 4
Пресс-клещи усиленные для медных наконечников и гильз ЗУБР ПКУ-16 45458, 1,5 - 16 мм? - фото 5
Пресс-клещи усиленные для медных наконечников и гильз ЗУБР ПКУ-16 45458, 1,5 - 16 мм? - фото 6
Пресс-клещи усиленные для медных наконечников и гильз ЗУБР ПКУ-16 45458, 1,5 - 16 мм? - фото 7
Пресс-клещи усиленные для медных наконечников и гильз ЗУБР ПКУ-16 45458, 1,5 - 16 мм? - фото 8
Пресс-клещи усиленные для медных наконечников и гильз ЗУБР ПКУ-16 45458, 1,5 - 16 мм? - фото 9
Пресс-клещи усиленные для медных наконечников и гильз ЗУБР ПКУ-16 45458, 1,5 - 16 мм? - фото 10
Пресс-клещи усиленные для медных наконечников и гильз ЗУБР ПКУ-16 45458, 1,5 - 16 мм? - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Пресс-клещи
  • Пресс-клещи усиленные для медных наконечников и гильз ЗУБР ПКУ-16 45458, 1,5 - 16 мм? - фото 1
  • Пресс-клещи усиленные для медных наконечников и гильз ЗУБР ПКУ-16 45458, 1,5 - 16 мм? - фото 2
  • Пресс-клещи усиленные для медных наконечников и гильз ЗУБР ПКУ-16 45458, 1,5 - 16 мм? - фото 3
  • Пресс-клещи усиленные для медных наконечников и гильз ЗУБР ПКУ-16 45458, 1,5 - 16 мм? - фото 4
  • Пресс-клещи усиленные для медных наконечников и гильз ЗУБР ПКУ-16 45458, 1,5 - 16 мм? - фото 5
  • Пресс-клещи усиленные для медных наконечников и гильз ЗУБР ПКУ-16 45458, 1,5 - 16 мм? - фото 6
  • Пресс-клещи усиленные для медных наконечников и гильз ЗУБР ПКУ-16 45458, 1,5 - 16 мм? - фото 7
  • Пресс-клещи усиленные для медных наконечников и гильз ЗУБР ПКУ-16 45458, 1,5 - 16 мм? - фото 8
  • Пресс-клещи усиленные для медных наконечников и гильз ЗУБР ПКУ-16 45458, 1,5 - 16 мм? - фото 9
  • Пресс-клещи усиленные для медных наконечников и гильз ЗУБР ПКУ-16 45458, 1,5 - 16 мм? - фото 10
  • Пресс-клещи усиленные для медных наконечников и гильз ЗУБР ПКУ-16 45458, 1,5 - 16 мм? - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 510 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741959
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пресс-клещи усиленные для медных наконечников и гильз ЗУБР ПКУ-16 45458, 1,5 - 16 мм?
1 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Пресс-клещи
Mim сечение кабеля, мм2
1.5
Max сечение кабеля, мм2
16
Длина, мм
280
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х13х3
Вес, г.
550

Описание товара Пресс-клещи усиленные для медных наконечников и гильз ЗУБР ПКУ-16 45458, 1,5 - 16 мм?

Пресс-клещи усиленные для медных наконечников и гильз ЗУБР Профессионал ПКУ-16 45458 изготовлены из высококачественной стали с закалкой рабочих поверхностей. Предназначены для профессионального применения. Обладают повышенным ресурсом, обеспечивают наивысшее качество электромонтажных работ. Оснащены храповым механизмом, который позволяет эффективно распределять усилие в процессе обжима. Ручные пресс-клещи предназначены для обжима кабельных наконечников и гильз. Форма рукоятей исключает неравномерное давление на ладони, что обеспечивает удобство для мастера.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Пресс-клещи усиленные для медных наконечников и гильз ЗУБР ПКУ-16 45458, 1,5 - 16 мм?




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Пресс-клещи
Mim сечение кабеля, мм2
1.5
Max сечение кабеля, мм2
16
Длина, мм
280
Страна производитель
Китай
Описание
Пресс-клещи усиленные для медных наконечников и гильз ЗУБР Профессионал ПКУ-16 45458 изготовлены из высококачественной стали с закалкой рабочих поверхностей. Предназначены для профессионального применения. Обладают повышенным ресурсом, обеспечивают наивысшее качество электромонтажных работ. Оснащены храповым механизмом, который позволяет эффективно распределять усилие в процессе обжима. Ручные пресс-клещи предназначены для обжима кабельных наконечников и гильз. Форма рукоятей исключает неравномерное давление на ладони, что обеспечивает удобство для мастера.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пресс-клещи усиленные для медных наконечников и гильз ЗУБР ПКУ-16 45458, 1,5 - 16 мм? - этот товар вы можете купить по цене 1510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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