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Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23308, 10 EB, плавный гиб, на подшипнике купить с доставкой в Москве
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Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23308, 10 EB, плавный гиб, на подшипнике

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Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23308, 10 EB, плавный гиб, на подшипнике - фото 1
Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23308, 10 EB, плавный гиб, на подшипнике - фото 2
Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23308, 10 EB, плавный гиб, на подшипнике - фото 3
Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23308, 10 EB, плавный гиб, на подшипнике - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Арматурогиб механический
Класс товара
профессиональный
  • Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23308, 10 EB, плавный гиб, на подшипнике - фото 1
  • Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23308, 10 EB, плавный гиб, на подшипнике - фото 2
  • Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23308, 10 EB, плавный гиб, на подшипнике - фото 3
  • Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23308, 10 EB, плавный гиб, на подшипнике - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 600 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742239
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23308, 10 EB, плавный гиб, на подшипнике
1 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Арматурогиб механический
Тип арматурогиба
для гибки арматуры
Класс товара
профессиональный
Диаметр арматурной стали макс, мм
10
Длина, мм
923
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
92х14х11
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23308, 10 EB, плавный гиб, на подшипнике

Профессиональный ручной станок для гибки гладкой и рельефной арматуры KRAFTOOL. Увеличенный ресурс и плавная работа благодаря использованию мощного подшипника в основании



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Отзывы о товаре Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23308, 10 EB, плавный гиб, на подшипнике




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Арматурогиб механический
Тип арматурогиба
для гибки арматуры
Класс товара
профессиональный
Диаметр арматурной стали макс, мм
10
Длина, мм
923
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный ручной станок для гибки гладкой и рельефной арматуры KRAFTOOL. Увеличенный ресурс и плавная работа благодаря использованию мощного подшипника в основании


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23308, 10 EB, плавный гиб, на подшипнике - стоимость товара 1600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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