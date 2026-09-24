Тиски настольные для точных работ STAYER HERCULES, 60 мм, Professional (3252)
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Характеристики
Тип инструмента
Тиски
Ширина губок
60
Расход губок
50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб.
В наличии
Код товара: 719275
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Загружаем...
1 590 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Тиски
Материал инструмента
чугун
Ширина губок
60
Расход губок
50
Глубина зажима
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х18х9
Вес, кг.
2.4
Описание товара Тиски настольные для точных работ STAYER HERCULES, 60 мм, Professional (3252)
Поворотные тиски STAYER 60 мм 3252 - это вспомогательный инструмент в слесарном деле. Данное приспособление надежно зажимает детали для удобства сверления, склеивания, резки и других видов обработки. Рельефная поверхность губок обеспечивает более крепкую фиксацию заготовки. Устройство характеризуется отличным качеством изготовления, простотой эксплуатации, а также отсутствием необходимости специального обслуживания. Блокировка поворотного механизма осуществляется посредством специального рычажка.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Тиски
Материал инструмента
чугун
Ширина губок
60
Расход губок
50
Глубина зажима
60
Страна производитель
Китай
Поворотные тиски STAYER 60 мм 3252 - это вспомогательный инструмент в слесарном деле. Данное приспособление надежно зажимает детали для удобства сверления, склеивания, резки и других видов обработки. Рельефная поверхность губок обеспечивает более крепкую фиксацию заготовки. Устройство характеризуется отличным качеством изготовления, простотой эксплуатации, а также отсутствием необходимости специального обслуживания. Блокировка поворотного механизма осуществляется посредством специального рычажка.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Тиски настольные для точных работ STAYER HERCULES, 60 мм, Professional (3252) – стоимость товара 1590 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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