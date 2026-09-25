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Правые ножницы по металлу Kraftool Grand 2324-R_z02, 270 мм купить с доставкой в Москве
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Правые ножницы по металлу Kraftool Grand 2324-R_z02, 270 мм

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Правые ножницы по металлу Kraftool Grand 2324-R_z02, 270 мм - фото 1
Правые ножницы по металлу Kraftool Grand 2324-R_z02, 270 мм - фото 2
Правые ножницы по металлу Kraftool Grand 2324-R_z02, 270 мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
профессиональный
  • Правые ножницы по металлу Kraftool Grand 2324-R_z02, 270 мм - фото 1
  • Правые ножницы по металлу Kraftool Grand 2324-R_z02, 270 мм - фото 2
  • Правые ножницы по металлу Kraftool Grand 2324-R_z02, 270 мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 600 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742375
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Правые ножницы по металлу Kraftool Grand 2324-R_z02, 270 мм
1 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
правые
Класс товара
профессиональный
Материал губок
CrMo
Длина, мм
270
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х34х28
Вес, г.
520

Описание товара Правые ножницы по металлу Kraftool Grand 2324-R_z02, 270 мм

Ножницы по твердому металлу предназначены для прямой и фигурной резки (в правую сторону) листовых материалов из стали повышенной твердости, нержавеющей стали, цветных металлов. Особенности: изготовлены из инструментальной стали кованные губки из высококачественной хромомолибденовой стали индукционная закалка лезвий до твердости 62 – 65 HRC режущие кромки с насечкой предотвращают проскальзывание материала при выполнении реза двухрычажная конструкция шарнира увеличивает режущую способность на 40% двухкомпонентные рукоятки обеспечивают удобство и надежный захват при работе



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Отзывы о товаре Правые ножницы по металлу Kraftool Grand 2324-R_z02, 270 мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
правые
Класс товара
профессиональный
Материал губок
CrMo
Длина, мм
270
Страна производитель
Китай
Описание
Ножницы по твердому металлу предназначены для прямой и фигурной резки (в правую сторону) листовых материалов из стали повышенной твердости, нержавеющей стали, цветных металлов. Особенности: изготовлены из инструментальной стали кованные губки из высококачественной хромомолибденовой стали индукционная закалка лезвий до твердости 62 – 65 HRC режущие кромки с насечкой предотвращают проскальзывание материала при выполнении реза двухрычажная конструкция шарнира увеличивает режущую способность на 40% двухкомпонентные рукоятки обеспечивают удобство и надежный захват при работе


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Правые ножницы по металлу Kraftool Grand 2324-R_z02, 270 мм - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1600 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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