Top.Mail.Ru
Заклепочник, 800 мм, "Гармошка", усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Matrix купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Заклепочник, 800 мм, "Гармошка", усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Matrix

2 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Заклепочник, 800 мм, &quot;Гармошка&quot;, усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Matrix - фото 1
Заклепочник, 800 мм, &quot;Гармошка&quot;, усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Matrix - фото 2
Заклепочник, 800 мм, &quot;Гармошка&quot;, усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Matrix - фото 3
Заклепочник, 800 мм, &quot;Гармошка&quot;, усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Matrix - фото 4
Заклепочник, 800 мм, &quot;Гармошка&quot;, усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Matrix - фото 5
Заклепочник, 800 мм, &quot;Гармошка&quot;, усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Matrix - фото 6
Заклепочник, 800 мм, &quot;Гармошка&quot;, усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Matrix - фото 7
Заклепочник, 800 мм, &quot;Гармошка&quot;, усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Matrix - фото 8
Заклепочник, 800 мм, &quot;Гармошка&quot;, усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Matrix - фото 9
Заклепочник, 800 мм, &quot;Гармошка&quot;, усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Matrix - фото 10
Заклепочник, 800 мм, &quot;Гармошка&quot;, усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Matrix - фото 11
Заклепочник, 800 мм, &quot;Гармошка&quot;, усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Matrix - фото 12
Заклепочник, 800 мм, &quot;Гармошка&quot;, усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Matrix - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
Материал рукояти
пластик
  • Заклепочник, 800 мм, &quot;Гармошка&quot;, усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Matrix - фото 1
  • Заклепочник, 800 мм, &quot;Гармошка&quot;, усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Matrix - фото 2
  • Заклепочник, 800 мм, &quot;Гармошка&quot;, усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Matrix - фото 3
  • Заклепочник, 800 мм, &quot;Гармошка&quot;, усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Matrix - фото 4
  • Заклепочник, 800 мм, &quot;Гармошка&quot;, усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Matrix - фото 5
  • Заклепочник, 800 мм, &quot;Гармошка&quot;, усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Matrix - фото 6
  • Заклепочник, 800 мм, &quot;Гармошка&quot;, усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Matrix - фото 7
  • Заклепочник, 800 мм, &quot;Гармошка&quot;, усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Matrix - фото 8
  • Заклепочник, 800 мм, &quot;Гармошка&quot;, усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Matrix - фото 9
  • Заклепочник, 800 мм, &quot;Гармошка&quot;, усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Matrix - фото 10
  • Заклепочник, 800 мм, &quot;Гармошка&quot;, усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Matrix - фото 11
  • Заклепочник, 800 мм, &quot;Гармошка&quot;, усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Matrix - фото 12
  • Заклепочник, 800 мм, &quot;Гармошка&quot;, усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Matrix - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
1 500 руб.  2 490 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695156
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Заклепочник, 800 мм, "Гармошка", усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Matrix
1 500 руб. -40%
2 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
насадк
Материал рукояти
пластик
Размер заклепок
3.2; 4.0; 4.8, 6, 6.4 мм
Тип заклепок
Вытяжные
Материал заклепок
алюминий, сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х19х5
Вес, кг.
2

Описание товара Заклепочник, 800 мм, "Гармошка", усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Matrix

Усиленный заклепочник Гармошка MATRIX 3.2, 4.0, 4.8, 6, 6.4 мм 405505 - профессиональный инструмент для выполнения надежного соединения листов материала. Имеет рычажный механизм, который способствует повышению прикладываемых при работе усилий. Эргономичная рукоятка обеспечивает удобство при эксплуатации. Рекомендуется для работы алюминиевыми заклепками 3.2, 4.0, 4.8, 6.0, 6.4 мм и для работы стальными заклепками из нержавеющей стали 3.2, 4.0, 4.8 мм. дополнительные характеристики Диаметр вытяжных заклёпок: 3.2; 4.0; 4.8, 6, 6.4 мм



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Заклепочник, 800 мм, "Гармошка", усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Matrix

Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Анастасия

Достоинства:


Комментарий:
Хороший инструмент! Брали специально для ремонта фургона Газели.Заклепочник мощный. Все получилось отлично Спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2025
Сережа А.

Достоинства:


Комментарий:
он огромный и сильный всё подошло с задачейсаровляется



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
насадк
Материал рукояти
пластик
Размер заклепок
3.2; 4.0; 4.8, 6, 6.4 мм
Тип заклепок
Вытяжные
Материал заклепок
алюминий, сталь
Страна производитель
Китай
Описание
Усиленный заклепочник Гармошка MATRIX 3.2, 4.0, 4.8, 6, 6.4 мм 405505 - профессиональный инструмент для выполнения надежного соединения листов материала. Имеет рычажный механизм, который способствует повышению прикладываемых при работе усилий. Эргономичная рукоятка обеспечивает удобство при эксплуатации. Рекомендуется для работы алюминиевыми заклепками 3.2, 4.0, 4.8, 6.0, 6.4 мм и для работы стальными заклепками из нержавеющей стали 3.2, 4.0, 4.8 мм. дополнительные характеристики Диаметр вытяжных заклёпок: 3.2; 4.0; 4.8, 6, 6.4 мм


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Анастасия

Достоинства:


Комментарий:
Хороший инструмент! Брали специально для ремонта фургона Газели.Заклепочник мощный. Все получилось отлично Спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2025
Сережа А.

Достоинства:


Комментарий:
он огромный и сильный всё подошло с задачейсаровляется


Заклепочник, 800 мм, "Гармошка", усиленный, заклепки 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм Matrix - данный товар вы можете купить по цене 1500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...