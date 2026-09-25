Кованая кувалда ЗУБР 20112-4, 550 мм, 4 кг
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
полупрофессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
дерево
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 420 руб.
В наличии
Код товара: 742527
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1 420 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
полупрофессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
дерево
Длина, мм
550
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х14х6
Вес, кг.
3.98
Описание товара Кованая кувалда ЗУБР 20112-4, 550 мм, 4 кг
Откройте для себя надежность и мощь с кувалдой кованой ЗУБР! Этот инструмент оснащен 4-килограммовой головой из высококачественной стали 45, закаленной в соответствии с ГОСТ 11401-75, что обеспечивает долговечность и устойчивость к износу. Деревянная рукоятка длиной 550 мм не только удобна, но и обеспечивает надежный захват благодаря сверхпрочному инновационному креплению головы. Идеальный выбор для строительства и ремонтных работ, где требуется высокая ударная мощь. Производство – ЗУБР, гарант качества и надежности.
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Бренд
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
полупрофессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
дерево
Длина, мм
550
Страна производитель
Китай
Откройте для себя надежность и мощь с кувалдой кованой ЗУБР! Этот инструмент оснащен 4-килограммовой головой из высококачественной стали 45, закаленной в соответствии с ГОСТ 11401-75, что обеспечивает долговечность и устойчивость к износу. Деревянная рукоятка длиной 550 мм не только удобна, но и обеспечивает надежный захват благодаря сверхпрочному инновационному креплению головы. Идеальный выбор для строительства и ремонтных работ, где требуется высокая ударная мощь. Производство – ЗУБР, гарант качества и надежности.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Кованая кувалда ЗУБР 20112-4, 550 мм, 4 кг - по цене 1420 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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