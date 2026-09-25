Бензиновый генератор ЗУБР СБ-1200, 1200 Вт
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Характеристики
Тип товара
Генератор инверторный
Тип двигателя
бензиновый
Электростартер
да
Объём топливного бака, л
4.4
Максимальная мощность, кВт
1.2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 880 руб.
В наличии
Код товара: 741634
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Загружаем...
13 880 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Генератор инверторный
Тип двигателя
бензиновый
Электростартер
да
Объём топливного бака, л
4.4
Расход топлива, л/час
1.4
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
1.2
Объём масляного бака, л
4.4
Ширина, см
45
Высота, см
37.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х45х39
Вес, кг.
26
Описание товара Бензиновый генератор ЗУБР СБ-1200, 1200 Вт
Инверторный генератор ЗУБР — это компактная и лёгкая модель весом всего 24 кг и высотой 37,7 см. Не займет много места в гараже или багажнике, всегда под рукой, когда нужен мобильный источник электроэнергии. Благодаря максимальной мощности 1,2 кВт подходит для питания основных бытовых приборов и электроинструментов. С объёмным топливным баком 4,4 л генератор обеспечивает длительную работу без частых заправок, при этом расход топлива всего 1,4 л/ч — удобно и экономично. Оснащён надёжным 4-х тактным двигателем, запуск которого возможен с помощью электростартера или ручного стартера — выбирайте, как вам удобнее. Надежность, экономия и мобильность — для любых ситуаций вне дома или в мастерской.
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Теги товара: с электростартером
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Генератор инверторный
Тип двигателя
бензиновый
Электростартер
да
Объём топливного бака, л
4.4
Расход топлива, л/час
1.4
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
1.2
Объём масляного бака, л
4.4
Ширина, см
45
Высота, см
37.7
Страна производитель
Китай
Инверторный генератор ЗУБР — это компактная и лёгкая модель весом всего 24 кг и высотой 37,7 см. Не займет много места в гараже или багажнике, всегда под рукой, когда нужен мобильный источник электроэнергии. Благодаря максимальной мощности 1,2 кВт подходит для питания основных бытовых приборов и электроинструментов. С объёмным топливным баком 4,4 л генератор обеспечивает длительную работу без частых заправок, при этом расход топлива всего 1,4 л/ч — удобно и экономично. Оснащён надёжным 4-х тактным двигателем, запуск которого возможен с помощью электростартера или ручного стартера — выбирайте, как вам удобнее. Надежность, экономия и мобильность — для любых ситуаций вне дома или в мастерской.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые
Теги товара: с электростартером
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые
Теги товара: с электростартером
Бензиновый генератор ЗУБР СБ-1200, 1200 Вт – стоимость товара 13880 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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