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Инверторный генератор ЗУБР СБИ-2800, 2800 Вт купить с доставкой в Москве
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Инверторный генератор ЗУБР СБИ-2800, 2800 Вт

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Инверторный генератор ЗУБР СБИ-2800, 2800 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Генератор инверторный
Тип двигателя
бензиновый
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
212
Объём топливного бака, л
15
Максимальная мощность, кВт
2.8
Уровень шума
69
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 950 руб. 
Начислим 496 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741636
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Инверторный генератор ЗУБР СБИ-2800, 2800 Вт
30 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Генератор инверторный
Тип двигателя
бензиновый
Тактность двигателя
4-х тактный
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
212
Объём топливного бака, л
15
Расход топлива, л/час
1.8
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
2.8
Объём масляного бака, л
0.6
Максимальное время непрерывной работы, мин
1600
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
69
Колеса
да
Ширина, см
60
Высота, см
48
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х53х44
Вес, кг.
31.9

Описание товара Инверторный генератор ЗУБР СБИ-2800, 2800 Вт

Генератор ЗУБР — это мощный помощник для автономного энергоснабжения. Благодаря максимальной мощности 2,8 кВт, он справится с питанием самых разных приборов, будь то на даче, в гараже или на выезде. Внушительный топливный бак на 15 литров и экономичный расход топлива — всего 1,8 л/ч — позволяют работать непрерывно до 1600 минут, не беспокоясь о частых дозаправках. Объём двигателя 212 см? и современный 4-х тактный мотор обеспечивают стабильную и надёжную работу. Генератор запускается легко: для вашего удобства есть электростартер и ручной стартер. Защитная система от перегрузок добавляет уверенности в его долговечности. Компактные размеры и высота 48 см делают генератор удобным для хранения, а наличие колёс — мобильным, несмотря на вес 43 кг. При уровне шума 69 дБ он остаётся достаточно тихим для длительной эксплуатации рядом с жилыми зонами.



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Теги товара: с электростартером

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Генератор инверторный
Тип двигателя
бензиновый
Тактность двигателя
4-х тактный
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
212
Объём топливного бака, л
15
Расход топлива, л/час
1.8
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
2.8
Объём масляного бака, л
0.6
Максимальное время непрерывной работы, мин
1600
Развернуть
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
69
Колеса
да
Ширина, см
60
Высота, см
48
Страна производитель
Китай
Описание
Генератор ЗУБР — это мощный помощник для автономного энергоснабжения. Благодаря максимальной мощности 2,8 кВт, он справится с питанием самых разных приборов, будь то на даче, в гараже или на выезде. Внушительный топливный бак на 15 литров и экономичный расход топлива — всего 1,8 л/ч — позволяют работать непрерывно до 1600 минут, не беспокоясь о частых дозаправках. Объём двигателя 212 см? и современный 4-х тактный мотор обеспечивают стабильную и надёжную работу. Генератор запускается легко: для вашего удобства есть электростартер и ручной стартер. Защитная система от перегрузок добавляет уверенности в его долговечности. Компактные размеры и высота 48 см делают генератор удобным для хранения, а наличие колёс — мобильным, несмотря на вес 43 кг. При уровне шума 69 дБ он остаётся достаточно тихим для длительной эксплуатации рядом с жилыми зонами.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые


Теги товара: с электростартером
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Инверторный генератор ЗУБР СБИ-2800, 2800 Вт - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 30950 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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