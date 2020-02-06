Генератор инверторный Patriot 1000i 474101025
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Характеристики
Описание товара Генератор инверторный Patriot 1000i 474101025
Инверторный генератор PATRIOT 1000i Переносной компактный инверторный генератор предназначен для питания маломощных электроприборов на загородном участке, в походе, на рыбалке. Высокое качество поставляемой энергии: чистая синусоида, стабильная частота и напряжение 220В ± 3% / 50Гц ± 0.5 позволяют подключать к генератору любые критичные к качеству напряжения устройства: компьютеры, ноутбуки, плазменные и LCD телевизоры. Применение современных материалов значительно уменьшило вес и размеры генератора. Благодаря двигателю, специально разработанному под инверторный генератор и особенной конструкции корпуса, удалось значительно понизить уровень шума. Режим ECO экономит топливо и увеличивает ресурс двигателя. Выход 12 вольт позволяет подзарядить автомобильный аккумулятор в экстренном случае. Двигатель: 4т, OHV, АИ-92, 40сс Напряжение: 1ф, 220В, 50Гц, Invertor Мощность ном/макс: 0.7 / 0.9 кВт Объём топливного бака: 2.1 л Расход топлива: 500г/кВт ч Уровень шума (7м): 58 dB Стартер: ручной Вольтметр: нет Розетки: 1 евро 16А Выход на 12V: есть Комплект для зарядки АКБ: есть Защита по уровню масла: есть Защита от перегрузки: есть Защита от короткого замыкания: есть Комплект для транспортировки: нет Вес: 8.5 кг
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Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые, с электростартером
Достоинства:
Лёгкий. Компактный. Достаточно тихий.Экономичен при нагрузке менее 40%(в эко-режиме)
Недостатки:
Не очень удобно заправлять масло,нужно мерную лейку с носиком. Нельзя перевозить с полным баком, после использования надо сливать бензин досуха, и из карб(для хранения). Если не сливать то запах бензина сочится через воздушный фильтр, не спасает даже укупорка в пласт пакет.Единственный выход-упаковка в толстый пластиковый пакет с проклейкой.
Комментарий:
Завёлся штатно,из коробки(после заправки бензин масло). Отработал гдето 8-9 часов на 2 литрах. потом заглох.
Почти всё время заряжал планшеты-телефоны-фотоаппараты.
Визуально остатки топлива есть.Не сливал чтобы посмотреть остаток.
Т.к розетка одна - нужен удлинитель на 2-3 устройства
Если отнести в лесу на 5-7 метров и отвернуть выхлоп в противоположную от стоянки- практически не слышен.
Отзывы о товаре Генератор инверторный Patriot 1000i 474101025
Достоинства:
Лёгкий. Компактный. Достаточно тихий.Экономичен при нагрузке менее 40%(в эко-режиме)
Недостатки:
Не очень удобно заправлять масло,нужно мерную лейку с носиком. Нельзя перевозить с полным баком, после использования надо сливать бензин досуха, и из карб(для хранения). Если не сливать то запах бензина сочится через воздушный фильтр, не спасает даже укупорка в пласт пакет.Единственный выход-упаковка в толстый пластиковый пакет с проклейкой.
Комментарий:
Завёлся штатно,из коробки(после заправки бензин масло). Отработал гдето 8-9 часов на 2 литрах. потом заглох.
Почти всё время заряжал планшеты-телефоны-фотоаппараты.
Визуально остатки топлива есть.Не сливал чтобы посмотреть остаток.
Т.к розетка одна - нужен удлинитель на 2-3 устройства
Если отнести в лесу на 5-7 метров и отвернуть выхлоп в противоположную от стоянки- практически не слышен.