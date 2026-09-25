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Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-3300Е, 3300 Вт купить с доставкой в Москве
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Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-3300Е, 3300 Вт

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Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-3300Е, 3300 Вт - фото 1
Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-3300Е, 3300 Вт - фото 2
Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-3300Е, 3300 Вт - фото 3
Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-3300Е, 3300 Вт - фото 4
Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-3300Е, 3300 Вт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Генератор
Электростартер
да
Объём топливного бака, л
15
Уровень шума
74
  • Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-3300Е, 3300 Вт - фото 1
  • Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-3300Е, 3300 Вт - фото 2
  • Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-3300Е, 3300 Вт - фото 3
  • Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-3300Е, 3300 Вт - фото 4
  • Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-3300Е, 3300 Вт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 450 руб. 
Начислим 488 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741623
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-3300Е, 3300 Вт
30 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Генератор
Максимальное время непрерывной работы
0
Мощность топливного двигателя
3.3
Объем топливного двигателя
223
Расход топлива
2.1
Электростартер
да
Объём топливного бака, л
15
Стартер
ручной стартер, электрический
Объём масляного бака, л
0.6
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
74
Колеса
нет
Звукоизоляционный кожух
нет
Ширина, см
48
Высота, см
47
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х49х46
Вес, кг.
48

Описание товара Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-3300Е, 3300 Вт

Генератор ЗУБР мощностью 3,3 кВт ? отличный выбор для стабильного энергоснабжения там, где важна надежность. Экономичный расход топлива — всего 2,1 л/ч при объёме топливного бака 15 литров — позволит работать долго без частых дозаправок. Благодаря 4-х тактному двигателю на 223 см?, установка легко справится и с внезапными нагрузками, а защита от перегрузок добавляет уверенности в безопасности эксплуатации. Вес 46 кг делает этот генератор достаточно массивным, но его уверенная устойчивость понравится тем, кто ищет надёжное решение для стационарной установки. Выбор между электрическим и ручным запуском позволяет работать с комфортом в любых условиях. Уровень шума 74 дБ — для тех, кто готов поставить производительность выше тишины. Надёжность и удобство без лишних сложностей — генератор ЗУБР станет сердцем вашей автономной энергии.



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Теги товара: с электростартером

Отзывы о товаре Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-3300Е, 3300 Вт




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Генератор
Максимальное время непрерывной работы
0
Мощность топливного двигателя
3.3
Объем топливного двигателя
223
Расход топлива
2.1
Электростартер
да
Объём топливного бака, л
15
Стартер
ручной стартер, электрический
Объём масляного бака, л
0.6
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
74
Развернуть
Колеса
нет
Звукоизоляционный кожух
нет
Ширина, см
48
Высота, см
47
Страна производитель
Китай
Описание
Генератор ЗУБР мощностью 3,3 кВт ? отличный выбор для стабильного энергоснабжения там, где важна надежность. Экономичный расход топлива — всего 2,1 л/ч при объёме топливного бака 15 литров — позволит работать долго без частых дозаправок. Благодаря 4-х тактному двигателю на 223 см?, установка легко справится и с внезапными нагрузками, а защита от перегрузок добавляет уверенности в безопасности эксплуатации. Вес 46 кг делает этот генератор достаточно массивным, но его уверенная устойчивость понравится тем, кто ищет надёжное решение для стационарной установки. Выбор между электрическим и ручным запуском позволяет работать с комфортом в любых условиях. Уровень шума 74 дБ — для тех, кто готов поставить производительность выше тишины. Надёжность и удобство без лишних сложностей — генератор ЗУБР станет сердцем вашей автономной энергии.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые


Теги товара: с электростартером
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-3300Е, 3300 Вт - данный товар вы можете купить по цене 30450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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