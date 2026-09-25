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Бензиновый генератор ЗУБР СБ-2200, 2200 Вт купить с доставкой в Москве
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Бензиновый генератор ЗУБР СБ-2200, 2200 Вт

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Бензиновый генератор ЗУБР СБ-2200, 2200 Вт - фото 1
Бензиновый генератор ЗУБР СБ-2200, 2200 Вт - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Генератор
Электростартер
да
Объём топливного бака, л
15
Уровень шума
0
  • Бензиновый генератор ЗУБР СБ-2200, 2200 Вт - фото 1
  • Бензиновый генератор ЗУБР СБ-2200, 2200 Вт - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 890 руб. 
Начислим 319 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741614
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Бензиновый генератор ЗУБР СБ-2200, 2200 Вт
19 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Генератор
Мощность топливного двигателя
2.2
Объем топливного двигателя
212
Расход топлива
1.8
Электростартер
да
Объём топливного бака, л
15
Стартер
ручной стартер
Объём масляного бака, л
0.6
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
0
Колеса
нет
Звукоизоляционный кожух
нет
Ширина, см
48
Высота, см
47
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х49х46
Вес, кг.
39

Описание товара Бензиновый генератор ЗУБР СБ-2200, 2200 Вт

Генератор ЗУБР с мощностью 2,2 кВт уверенно справится с бытовыми и дачными задачами — его хватит для подключения основных электроприборов в доме или на стройке. Благодаря объему двигателя 212 см? и вместительному топливному баку на 15 литров, он может работать непрерывно длительное время без дозаправки. Экономичный расход топлива — всего 1,8 л/ч — существенно сэкономит ваши расходы в долгосрочной перспективе. Весит генератор 38 кг — оптимально для стационарной установки, не слишком тяжёлый, чтобы при необходимости можно было переставить. Надёжный 4-х тактный двигатель легко запускается как с помощью электростартера, так и ручного стартера. Встроенная защита от перегрузок добавляет спокойствия при эксплуатации, исключая риск повреждения техники. ЗУБР — это практичный выбор для тех, кто ценит удобство и надёжность.



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Теги товара: с электростартером

Отзывы о товаре Бензиновый генератор ЗУБР СБ-2200, 2200 Вт




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Генератор
Мощность топливного двигателя
2.2
Объем топливного двигателя
212
Расход топлива
1.8
Электростартер
да
Объём топливного бака, л
15
Стартер
ручной стартер
Объём масляного бака, л
0.6
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
0
Колеса
нет
Развернуть
Звукоизоляционный кожух
нет
Ширина, см
48
Высота, см
47
Страна производитель
Китай
Описание
Генератор ЗУБР с мощностью 2,2 кВт уверенно справится с бытовыми и дачными задачами — его хватит для подключения основных электроприборов в доме или на стройке. Благодаря объему двигателя 212 см? и вместительному топливному баку на 15 литров, он может работать непрерывно длительное время без дозаправки. Экономичный расход топлива — всего 1,8 л/ч — существенно сэкономит ваши расходы в долгосрочной перспективе. Весит генератор 38 кг — оптимально для стационарной установки, не слишком тяжёлый, чтобы при необходимости можно было переставить. Надёжный 4-х тактный двигатель легко запускается как с помощью электростартера, так и ручного стартера. Встроенная защита от перегрузок добавляет спокойствия при эксплуатации, исключая риск повреждения техники. ЗУБР — это практичный выбор для тех, кто ценит удобство и надёжность.


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Теги товара: с электростартером
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензиновый генератор ЗУБР СБ-2200, 2200 Вт - купить по цене 19890 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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