Бензиновый генератор с электростартером STEHER GS-4500Е, 3300 Вт
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Характеристики
Описание товара Бензиновый генератор с электростартером STEHER GS-4500Е, 3300 Вт
Генератор STEHER – мощное решение для тех, кому важна стабильная подача электричества. Максимальная мощность 3,3 кВт позволяет уверенно подключать необходимые приборы и инструменты. Благодаря объёму топливного бака 15 литров и экономичному расходу 2,1 л/ч генератор способен работать длительное время без дозаправки – отличное решение для длительных работ или аварийных отключений. 4-х тактный двигатель обеспечивает надёжность и простоту обслуживания. Наличие электростартера и ручного стартера делает запуск легким в любых условиях. Вес 44 кг делает эту модель устойчивой, но без колёс она лучше всего подойдёт для стационарного использования. Уровень шума 72 дБ позволяет использовать генератор на открытом воздухе без дискомфорта. Удобная ширина корпуса 46 см не займёт много места, а объём масляного бака 0,6 л гарантирует долгую службу двигателя. STEHER — функциональность и практичность в одном устройстве.
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Теги товара: с электростартером
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Теги товара: с электростартером
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