Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-2800Е, 2800 Вт
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Характеристики
Описание товара Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-2800Е, 2800 Вт
Генератор ЗУБР — надёжное решение для тех, кто ценит мощность и автономность. Максимальная отдача 2,8 кВт позволяет без перебоев обеспечивать энергией инструменты или бытовую технику. Экономичный расход топлива — всего 1,8 л/ч, а вместительный бак на 15 литров гарантирует долгую работу без частых дозаправок. Электрический стартер делает запуск генератора быстрым и лёгким, даже в холодную погоду. Двигатель объёмом 212 см? отличается устойчивой производительностью, а 4-тактная конструкция снижает уровень вибраций и помогает экономить топливо. Вес 44 кг делает модель устойчивой при работе. Уровень шума — 73 дБ, что ощутимо комфортнее по сравнению с более мощными генераторами этой категории. Защита от перегрузок позволяет не беспокоиться о безопасности электроприборов. Оптимальный выбор для дачи, мастерской или выездных работ, когда важно сохранить независимость и комфорт.
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Теги товара: с электростартером
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Теги товара: с электростартером
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