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Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-2800Е, 2800 Вт купить с доставкой в Москве
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Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-2800Е, 2800 Вт

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Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-2800Е, 2800 Вт - фото 1
Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-2800Е, 2800 Вт - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Генератор
Электростартер
да
Объём топливного бака, л
15
Уровень шума
73
  • Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-2800Е, 2800 Вт - фото 1
  • Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-2800Е, 2800 Вт - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 680 руб. 
Начислим 395 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741622
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-2800Е, 2800 Вт
24 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Генератор
Мощность топливного двигателя
2.8
Объем топливного двигателя
212
Расход топлива
1.8
Электростартер
да
Объём топливного бака, л
15
Стартер
электрический
Объём масляного бака, л
0.6
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
73
Колеса
нет
Звукоизоляционный кожух
нет
Ширина, см
48
Высота, см
48
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х49х46
Вес, кг.
47

Описание товара Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-2800Е, 2800 Вт

Генератор ЗУБР — надёжное решение для тех, кто ценит мощность и автономность. Максимальная отдача 2,8 кВт позволяет без перебоев обеспечивать энергией инструменты или бытовую технику. Экономичный расход топлива — всего 1,8 л/ч, а вместительный бак на 15 литров гарантирует долгую работу без частых дозаправок. Электрический стартер делает запуск генератора быстрым и лёгким, даже в холодную погоду. Двигатель объёмом 212 см? отличается устойчивой производительностью, а 4-тактная конструкция снижает уровень вибраций и помогает экономить топливо. Вес 44 кг делает модель устойчивой при работе. Уровень шума — 73 дБ, что ощутимо комфортнее по сравнению с более мощными генераторами этой категории. Защита от перегрузок позволяет не беспокоиться о безопасности электроприборов. Оптимальный выбор для дачи, мастерской или выездных работ, когда важно сохранить независимость и комфорт.



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Теги товара: с электростартером

Отзывы о товаре Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-2800Е, 2800 Вт




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Генератор
Мощность топливного двигателя
2.8
Объем топливного двигателя
212
Расход топлива
1.8
Электростартер
да
Объём топливного бака, л
15
Стартер
электрический
Объём масляного бака, л
0.6
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
73
Колеса
нет
Развернуть
Звукоизоляционный кожух
нет
Ширина, см
48
Высота, см
48
Страна производитель
Китай
Описание
Генератор ЗУБР — надёжное решение для тех, кто ценит мощность и автономность. Максимальная отдача 2,8 кВт позволяет без перебоев обеспечивать энергией инструменты или бытовую технику. Экономичный расход топлива — всего 1,8 л/ч, а вместительный бак на 15 литров гарантирует долгую работу без частых дозаправок. Электрический стартер делает запуск генератора быстрым и лёгким, даже в холодную погоду. Двигатель объёмом 212 см? отличается устойчивой производительностью, а 4-тактная конструкция снижает уровень вибраций и помогает экономить топливо. Вес 44 кг делает модель устойчивой при работе. Уровень шума — 73 дБ, что ощутимо комфортнее по сравнению с более мощными генераторами этой категории. Защита от перегрузок позволяет не беспокоиться о безопасности электроприборов. Оптимальный выбор для дачи, мастерской или выездных работ, когда важно сохранить независимость и комфорт.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые


Теги товара: с электростартером
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-2800Е, 2800 Вт - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 24680 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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