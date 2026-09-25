Генератор инверторный DENZEL 94718, GS-1100iS, 1,1 кВт, 230 В, закрытый корпус, ручной старт
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Генератор инверторный DENZEL 94718, GS-1100iS, 1,1 кВт, 230 В, закрытый корпус, ручной старт
Генератор инверторный Denzel GS-1100iS 94718 максимальной мощностью 1,1 кВт, в закрытом корпусе и с ручным стартом, поддерживает напряжение 230 В. Незаменим при отсутствии электросети: к нему можно подключать осветительные приборы, электроинструмент, бытовую технику. Для этого предусмотрена розетка 230 В/16 A, закрытая специальной крышкой для защиты от пыли и влаги. Генератор обеспечивает высокое качество электрической энергии и подходит для работы с серверами, цифровой техникой и т.д. Выход 12 В позволяет заряжать автомобильные аккумуляторы. Также предусмотрена возможность обеспечения электропитанием мобильной техники: смартфонов, планшетов и т.д. Генератор пригодится в загородном доме, на рыбалке и т.д.
Преимущества
- Надежность — 4-тактный двигатель с медной обмоткой альтернатора обеспечивает стабильную и эффективную работу в течение всего срока эксплуатации.
- Степень защиты IP23 — благодаря закрытому кожуху внутренние элементы надежно защищены от попадания капель влаги и твердых частиц размером от 12,5 мм.
- Низкий уровень шума 63 дБ — работа генератора не доставляет дискомфорт.
- Защита от поломки — при низком уровне масла в картере двигатель не запускается, при перегрузке подача питания автоматически прекращается, также срабатывают специальные индикаторы.
- Качественная фильтрация — воздушный и топливный фильтры предотвращают попадание посторонних частиц в цилиндр двигателя и бак.
- Удобное перемещение — в верхней части корпуса предусмотрена транспортировочная рукоятка.
- Простое обслуживание — набор инструментов входит в комплект поставки, воздушный и топливный фильтры легко извлекаются для очистки и замены.
- Гарантия 3 года — надежность техники подтверждена производителем.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые, с электростартером
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 19 370 руб.4843 руб. в СплитГенератор инверторный DENZEL 94706, GS-1100iF, 1,1 кВт, 230 В, р...
-
В наличииЦена 19 540 руб.4885 руб. в СплитБензиновый генератор STEHER GS-3500, 2800 Вт
-
В наличииЦена 19 710 руб.4928 руб. в СплитГенератор инверторный GT-1200iS DENZEL 94701, 230 В, 1, 2 кВт, б...
-
В наличииЦена 19 890 руб.4973 руб. в СплитБензиновый генератор ЗУБР СБ-2200, 2200 Вт
-
В наличииЦена 21 710 руб.5428 руб. в СплитБензиновый генератор ЗУБР СБ-2800, 2800 Вт
-
В наличииЦена 22 500 руб.5625 руб. в СплитБензиновый генератор STEHER GS-4500, 3300 Вт
-
В наличииЦена 24 680 руб.6170 руб. в СплитБензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-2800Е, 2800 Вт
-
В наличииЦена 25 900 руб.6475 руб. в СплитБензиновый генератор с электростартером STEHER GS-4500Е, 3300 Вт
-
В наличииЦена 27 340 руб.6835 руб. в СплитБензиновый генератор ЗУБР СБ-3300, 3300 Вт
-
В наличииЦена 28 770 руб.7193 руб. в СплитИнверторный генератор STEHER GI-1500, 1200 Вт
-
В наличииЦена 30 450 руб.7613 руб. в СплитБензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-3300Е, 3300 Вт
-
В наличииЦена 30 950 руб.7738 руб. в СплитИнверторный генератор ЗУБР СБИ-2800, 2800 Вт
Генератор инверторный Denzel GS-1100iS 94718 максимальной мощностью 1,1 кВт, в закрытом корпусе и с ручным стартом, поддерживает напряжение 230 В. Незаменим при отсутствии электросети: к нему можно подключать осветительные приборы, электроинструмент, бытовую технику. Для этого предусмотрена розетка 230 В/16 A, закрытая специальной крышкой для защиты от пыли и влаги. Генератор обеспечивает высокое качество электрической энергии и подходит для работы с серверами, цифровой техникой и т.д. Выход 12 В позволяет заряжать автомобильные аккумуляторы. Также предусмотрена возможность обеспечения электропитанием мобильной техники: смартфонов, планшетов и т.д. Генератор пригодится в загородном доме, на рыбалке и т.д.
Преимущества
- Надежность — 4-тактный двигатель с медной обмоткой альтернатора обеспечивает стабильную и эффективную работу в течение всего срока эксплуатации.
- Степень защиты IP23 — благодаря закрытому кожуху внутренние элементы надежно защищены от попадания капель влаги и твердых частиц размером от 12,5 мм.
- Низкий уровень шума 63 дБ — работа генератора не доставляет дискомфорт.
- Защита от поломки — при низком уровне масла в картере двигатель не запускается, при перегрузке подача питания автоматически прекращается, также срабатывают специальные индикаторы.
- Качественная фильтрация — воздушный и топливный фильтры предотвращают попадание посторонних частиц в цилиндр двигателя и бак.
- Удобное перемещение — в верхней части корпуса предусмотрена транспортировочная рукоятка.
- Простое обслуживание — набор инструментов входит в комплект поставки, воздушный и топливный фильтры легко извлекаются для очистки и замены.
- Гарантия 3 года — надежность техники подтверждена производителем.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые, с электростартером
Отзывы о товаре Генератор инверторный DENZEL 94718, GS-1100iS, 1,1 кВт, 230 В, закрытый корпус, ручной старт