Бензиновый генератор STEHER GS-1500, 1200 Вт
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Характеристики
Описание товара Бензиновый генератор STEHER GS-1500, 1200 Вт
STEHER предлагает компактный генератор весом всего 28 кг — его легко разместить даже в ограниченном пространстве, ведь высота составляет 38 см при ширине 47 см. Мощный 4-х тактный двигатель объёмом 113 см? обеспечивает максимальную отдачу 3,5 кВт — этого достаточно для подключения основного оборудования на даче, стройке или в гараже. Благодаря топливному баку на 8 литров модель может работать долго без необходимости часто заправлять, а экономичный расход 0,89 л/ч позволит сэкономить на топливе. Встроенный электростартер значительно упрощает запуск, а защита от перегрузок надёжно оберегает технику в нестабильных условиях. Уровень шума — всего 67 дБ, что делает эксплуатацию более комфортной. Идеальный выбор для тех, кто ценит мобильность и хочет быть уверенным в бесперебойной подаче электроэнергии.
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Теги товара: с электростартером
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Теги товара: с электростартером
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