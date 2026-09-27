Описание товара Наушники Huawei FreeClip 2 (55038690) Blue

Представляем гарнитуру Huawei FreeClip 2 в элегантном голубом исполнении — идеальное сочетание стильного дизайна, комфорта и передовых технологий для вашей повседневной активности. Эти полностью беспроводные наушники созданы для тех, кто ценит свободу движений, естественное восприятие окружающего мира и чистый звук. Конструкция с заушиной обеспечивает исключительную устойчивость и комфорт, что делает модель идеальным спутником для спортивных тренировок, прогулок или длительной работы. Вы забудете об усталости, поскольку наушники-вкладыши мягко и надежно фиксируются в ухе. Открытое акустическое оформление позволяет наслаждаться музыкой и одновременно оставаться на связи с окружением, что критически важно для безопасности на улице и комфортного общения в офисе. Звуковое ядро гарнитуры — это динамические излучатели с диафрагмой диаметром 10,8 миллиметра. Они воспроизводят полный спектр частот от 20 до 20 000 Герц, гарантируя детальность и насыщенность звучания. Басы будут четкими, средние частоты — естественными, а высокие — чистыми и нерезкими. Беспроводное подключение через Bluetooth версии 6.0 обеспечивает стабильный сигнал на расстоянии до десяти метров от источника. Поддержка современных кодеков гарантирует качественную передачу аудиопотока с вашего смартфона или планшета. Встроенный микрофон с функцией подавления шума сделает ваши голосовые звонки и участие в онлайн-конференциях максимально четкими. Собеседник будет слышать ваш голос без помех, даже если вы находитесь в шумном месте. Управлять воспроизведением и регулировать громкость можно непосредственно на самой гарнитуре, что добавляет удобства. Автономность Huawei FreeClip 2 впечатляет: сами наушники работают до девяти часов без подзарядки, а компактный футляр-кейс с аккумулятором емкостью 537 миллиампер-час обеспечивает несколько дополнительных полных зарядов, увеличивая общее время работы до тридцати восьми часов. Сам футляр не только хранит и защищает гарнитуру, но и оперативно пополняет заряд её аккумуляторов. Стильный голубой цвет делает устройство не просто гаджетом, а модным аксессуаром, который подчеркнет вашу индивидуальность. Это гарнитура для жизни в движении, где каждая деталь — от удобной посадки до чистого звука и долгой работы — создана для вашего комфорта и удовольствия.