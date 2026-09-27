Коммутатор Tenda G5328F
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Tenda G5328F
Управляемый коммутатор Tenda — это мощное решение для бизнес-сетей, где важна надежность и масштабируемость. Третий уровень коммутации (L3) обеспечивает продвинутую маршрутизацию и гибкое управление трафиком, что особенно актуально для крупных офисов и распределённых сетей. 24 порта RJ45 с поддержкой скорости до 1 Гбит/сек идеально подойдут для подключения рабочих мест и устройств с высокой пропускной способностью. Четыре SFP-порта позволяют организовать быстрые оптические каналы на скорости до 1 Гбит/с, объединив несколько сетевых сегментов. Коммутатор поддерживает технологии PoE 802.3bt, 802.3af и 802.3at — вы сможете подключать и питать IP-камеры, телефоны и точки доступа без лишних кабелей питания, экономя время и ресурсы. Сольная таблица MAC-адресов на 16 000 записей гарантирует поддержку большого количества устройств без потери производительности. Компактный настольный форм-фактор удобно впишется даже в ограниченное пространство.
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