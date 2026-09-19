Коммутатор Osnovo SW-60802/IC
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 407874
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.3af/at
Порты
10
Габаритные размеры, мм
183x48x118
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8192
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х20х8
Вес, г.
900
Описание товара Коммутатор Osnovo SW-60802/IC
Отличное устройство для корпоративного использования. Он подойдет для установки в офисах различных организаций. При помощи коммутатора можно создать небольшую сеть для обмена данными между подключенным оборудованием.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 24 490 руб.6123 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1026MP/B2A
-
В наличииЦена 24 520 руб.6130 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG3428
-
В наличииЦена 24 680 руб.6170 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SL1226P
-
В наличииЦена 25 910 руб.6478 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1052/A3A
-
В наличииЦена 27 030 руб.6758 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-10P/ME/B1A
-
В наличииЦена 27 450 руб.6863 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG1048
-
В наличииЦена 28 280 руб.7070 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1100-26MPV2/A3A
-
В наличииЦена 28 420 руб.7105 руб. в СплитКоммутатор TP-Link JetStream TL-SG1428PE
-
В наличииЦена 30 020 руб.7505 руб. в СплитКоммутатор Ubiquiti USW-24
-
В наличииЦена 30 790 руб.7698 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CRS318-16P-2S+OUT
-
В наличииЦена 31 080 руб.7770 руб. в Сплиткоммутатор D-Link DGS-1210-10XS/ME/C1A
-
В наличииЦена 31 400 руб.7850 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-28X/ME/C1A
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.3af/at
Порты
10
Габаритные размеры, мм
183x48x118
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8192
Страна производитель
Китай
Отличное устройство для корпоративного использования. Он подойдет для установки в офисах различных организаций. При помощи коммутатора можно создать небольшую сеть для обмена данными между подключенным оборудованием.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Коммутатор Osnovo SW-60802/IC - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коммутатор Osnovo SW-60802/IC