Коммутатор D-Link DGS-1052/A1A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 359279
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х35х10
Вес, кг.
4.5
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1052/A1A
Неуправляемый коммутатор DGS-1052, оснащенный 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, предназначен для использования в сетях SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB).
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 24 490 руб.6123 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1026MP/B2A
-
В наличииЦена 24 520 руб.6130 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG3428
-
В наличииЦена 24 680 руб.6170 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SL1226P
-
В наличииЦена 25 910 руб.6478 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1052/A3A
-
В наличииЦена 27 030 руб.6758 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-10P/ME/B1A
-
В наличииЦена 27 450 руб.6863 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG1048
-
В наличииЦена 28 280 руб.7070 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1100-26MPV2/A3A
-
В наличииЦена 28 420 руб.7105 руб. в СплитКоммутатор TP-Link JetStream TL-SG1428PE
-
В наличииЦена 30 020 руб.7505 руб. в СплитКоммутатор Ubiquiti USW-24
-
В наличииЦена 30 790 руб.7698 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CRS318-16P-2S+OUT
-
В наличииЦена 31 080 руб.7770 руб. в Сплиткоммутатор D-Link DGS-1210-10XS/ME/C1A
-
В наличииЦена 31 400 руб.7850 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-28X/ME/C1A
Неуправляемый коммутатор DGS-1052, оснащенный 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, предназначен для использования в сетях SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB).
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Коммутатор D-Link DGS-1052/A1A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1052/A1A