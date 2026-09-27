Аэрогриль (аэрофритюрница) LEONORD LE-17707 Dual (111224)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 130 руб.
В наличии
Код товара: 739787
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
8 130 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
48х45х34
Вес, кг.
8.5
Описание товара Аэрогриль (аэрофритюрница) LEONORD LE-17707 Dual (111224)
Аэрогриль (аэрофритюрница) LEONORD LE-17707 Dual (111224)
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л, с тэном
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Аэрогриль (аэрофритюрница) LEONORD LE-17707 Dual (111224)
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л, с тэном
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л, с тэном
Аэрогриль (аэрофритюрница) LEONORD LE-17707 Dual (111224) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 8130 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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