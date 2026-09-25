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Материнская плата Z790 S1700 ATX Z790 EAGLE GIGABYTE купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Z790 S1700 ATX Z790 EAGLE GIGABYTE

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Материнская плата Z790 S1700 ATX Z790 EAGLE GIGABYTE - фото 1
Материнская плата Z790 S1700 ATX Z790 EAGLE GIGABYTE - фото 2
Материнская плата Z790 S1700 ATX Z790 EAGLE GIGABYTE - фото 3
Материнская плата Z790 S1700 ATX Z790 EAGLE GIGABYTE - фото 4
Материнская плата Z790 S1700 ATX Z790 EAGLE GIGABYTE - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel Z790
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Z790 S1700 ATX Z790 EAGLE GIGABYTE - фото 1
  • Материнская плата Z790 S1700 ATX Z790 EAGLE GIGABYTE - фото 2
  • Материнская плата Z790 S1700 ATX Z790 EAGLE GIGABYTE - фото 3
  • Материнская плата Z790 S1700 ATX Z790 EAGLE GIGABYTE - фото 4
  • Материнская плата Z790 S1700 ATX Z790 EAGLE GIGABYTE - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 160 руб. 
Начислим 227 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738940
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Материнская плата Z790 S1700 ATX Z790 EAGLE GIGABYTE
14 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel Z790
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
7600 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
1xPS/2 клавиатура/мышь, 1xUSB 3.2 Gen 2 Type-C, 1xUSB 3.2 Gen 2 Type-A, 4xUSB 3.2 Gen 1, 2xUSB 2.0/1.1, 2xSMA-антенны, HDMI, DisplayPort, RJ-45, 3x аудиоразъема
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х24х24
Вес, кг.
1.2

Описание товара Материнская плата Z790 S1700 ATX Z790 EAGLE GIGABYTE

Материнская плата GIGABYTE Z790 EAGLE полноразмерного формата предназначена для построения игровых ПК. Она выделяется крупными охлаждающими радиаторами и создана на элементной базе UltraDurable высокой надежности. Модель оснащена 4 слотами под установку модулей оперативной памяти стандарта DDR5, 3 слотами расширения PCI-E x16, 3 разъемами M.2 и 4 портами SATA. Сокет LGA 1700 предусматривает подключение процессора Intel 12/13/14 поколения. GIGABYTE Z790 EAGLE оборудована проводным контроллером LAN со скоростью 2.5 Гбит/с. На плате расположены кнопки перезагрузки и Q-Flash Plus.



Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Z790 S1700 ATX Z790 EAGLE GIGABYTE




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel Z790
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Развернуть
Максимальная частота памяти
7600 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
1xPS/2 клавиатура/мышь, 1xUSB 3.2 Gen 2 Type-C, 1xUSB 3.2 Gen 2 Type-A, 4xUSB 3.2 Gen 1, 2xUSB 2.0/1.1, 2xSMA-антенны, HDMI, DisplayPort, RJ-45, 3x аудиоразъема
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата GIGABYTE Z790 EAGLE полноразмерного формата предназначена для построения игровых ПК. Она выделяется крупными охлаждающими радиаторами и создана на элементной базе UltraDurable высокой надежности. Модель оснащена 4 слотами под установку модулей оперативной памяти стандарта DDR5, 3 слотами расширения PCI-E x16, 3 разъемами M.2 и 4 портами SATA. Сокет LGA 1700 предусматривает подключение процессора Intel 12/13/14 поколения. GIGABYTE Z790 EAGLE оборудована проводным контроллером LAN со скоростью 2.5 Гбит/с. На плате расположены кнопки перезагрузки и Q-Flash Plus.


Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Материнская плата Z790 S1700 ATX Z790 EAGLE GIGABYTE - по цене 14160 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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