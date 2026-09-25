Материнская плата Z790 S1700 ATX Z790 EAGLE GIGABYTE
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel Z790
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 160 руб.
В наличии
Код товара: 738940
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
14 160 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel Z790
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
7600 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
1xPS/2 клавиатура/мышь, 1xUSB 3.2 Gen 2 Type-C, 1xUSB 3.2 Gen 2 Type-A, 4xUSB 3.2 Gen 1, 2xUSB 2.0/1.1, 2xSMA-антенны, HDMI, DisplayPort, RJ-45, 3x аудиоразъема
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х24х24
Вес, кг.
1.2
Описание товара Материнская плата Z790 S1700 ATX Z790 EAGLE GIGABYTE
Материнская плата GIGABYTE Z790 EAGLE полноразмерного формата предназначена для построения игровых ПК. Она выделяется крупными охлаждающими радиаторами и создана на элементной базе UltraDurable высокой надежности. Модель оснащена 4 слотами под установку модулей оперативной памяти стандарта DDR5, 3 слотами расширения PCI-E x16, 3 разъемами M.2 и 4 портами SATA. Сокет LGA 1700 предусматривает подключение процессора Intel 12/13/14 поколения. GIGABYTE Z790 EAGLE оборудована проводным контроллером LAN со скоростью 2.5 Гбит/с. На плате расположены кнопки перезагрузки и Q-Flash Plus.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, c usb 2.0
Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 13 870 руб.3468 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO Z790-S WIFI
-
В наличииЦена 14 160 руб.3540 руб. в СплитМатеринская плата Z790 S1700 ATX Z790 D AX 1.2 GIGABYTE
-
В наличииЦена 14 760 руб. 22 850 руб.3690 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B760M-A WIFI (90MB1EL0-M1EAY0)
-
В наличииЦена 15 780 руб.3945 руб. в СплитМатеринская плата MSI MAG B760M MORTAR WIFI II mATX LGA1700 4DDR...
-
В наличииЦена 16 210 руб.4053 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME Z790-P Soc-1700
-
В наличииЦена 20 100 руб.5025 руб. в СплитМатеринская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR5
-
В наличииЦена 20 390 руб.5098 руб. в СплитМатеринская плата ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI, LGA1700 4x...
-
В наличииЦена 21 100 руб.5275 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME Z790M-PLUS (90MB1E70-M0EAY0) 4xDDR5
-
В наличииЦена 21 270 руб.5318 руб. в СплитМатеринская плата Asus ROG STRIX B760-A GAMING WIFI (90MB1EP0-M0...
-
В наличииЦена 22 600 руб.5650 руб. в СплитМатеринская плата Asus ROG STRIX B760-F GAMING WIFI (90MB1CT0-M0...
-
В наличииЦена 73 218 руб.18305 руб. в СплитМатеринская плата Supermicro X13SEM-F-B, 1xLGA-4677, OEM Intel X...
-
В наличииЦена 80 920 руб.20230 руб. в СплитМатеринская плата SuperMicro MBD-X13SEW-F-B
Бренд
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel Z790
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Развернуть
Максимальная частота памяти
7600 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
1xPS/2 клавиатура/мышь, 1xUSB 3.2 Gen 2 Type-C, 1xUSB 3.2 Gen 2 Type-A, 4xUSB 3.2 Gen 1, 2xUSB 2.0/1.1, 2xSMA-антенны, HDMI, DisplayPort, RJ-45, 3x аудиоразъема
Страна производитель
Китай
Материнская плата GIGABYTE Z790 EAGLE полноразмерного формата предназначена для построения игровых ПК. Она выделяется крупными охлаждающими радиаторами и создана на элементной базе UltraDurable высокой надежности. Модель оснащена 4 слотами под установку модулей оперативной памяти стандарта DDR5, 3 слотами расширения PCI-E x16, 3 разъемами M.2 и 4 портами SATA. Сокет LGA 1700 предусматривает подключение процессора Intel 12/13/14 поколения. GIGABYTE Z790 EAGLE оборудована проводным контроллером LAN со скоростью 2.5 Гбит/с. На плате расположены кнопки перезагрузки и Q-Flash Plus.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, c usb 2.0
Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, c usb 2.0
Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
Купить Материнская плата Z790 S1700 ATX Z790 EAGLE GIGABYTE - по цене 14160 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Материнская плата Z790 S1700 ATX Z790 EAGLE GIGABYTE