Top.Mail.Ru
Кулер для процессора DK-01T ID-COOLING купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кулер для процессора DK-01T ID-COOLING

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кулер для процессора DK-01T ID-COOLING - фото 1
Кулер для процессора DK-01T ID-COOLING - фото 2
Кулер для процессора DK-01T ID-COOLING - фото 3
Кулер для процессора DK-01T ID-COOLING - фото 4
Кулер для процессора DK-01T ID-COOLING - фото 5
Кулер для процессора DK-01T ID-COOLING - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
92
  • Кулер для процессора DK-01T ID-COOLING - фото 1
  • Кулер для процессора DK-01T ID-COOLING - фото 2
  • Кулер для процессора DK-01T ID-COOLING - фото 3
  • Кулер для процессора DK-01T ID-COOLING - фото 4
  • Кулер для процессора DK-01T ID-COOLING - фото 5
  • Кулер для процессора DK-01T ID-COOLING - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738899
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Кулер для процессора DK-01T ID-COOLING
430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
2200
Уровень шума
23.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х1
Вес, г.
240

Описание товара Кулер для процессора DK-01T ID-COOLING

Кулер для процессора ID-Cooling DK-01T имеет алюминиевое основание и радиатор, подключается к 3-pin разъему и характеризуется низким уровнем шума, максимальное значение которого не превышает 23.8 дБ даже при высоких нагрузках. Благодаря наличию гидродинамического подшипника достигается вращение вала в слое жидкости, что обеспечено разницей давлений. Такое решение помогает достичь большого ресурса, вплоть до 80 000 часов. При этом на протяжении всей эксплуатации показатели шума будут оставаться максимально низкими.



Теги товара: Алюминий

Отзывы о товаре Кулер для процессора DK-01T ID-COOLING




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2, AM2+
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
95
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
2200
Уровень шума
23.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора ID-Cooling DK-01T имеет алюминиевое основание и радиатор, подключается к 3-pin разъему и характеризуется низким уровнем шума, максимальное значение которого не превышает 23.8 дБ даже при высоких нагрузках. Благодаря наличию гидродинамического подшипника достигается вращение вала в слое жидкости, что обеспечено разницей давлений. Такое решение помогает достичь большого ресурса, вплоть до 80 000 часов. При этом на протяжении всей эксплуатации показатели шума будут оставаться максимально низкими.


Теги товара: Алюминий
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кулер для процессора DK-01T ID-COOLING - по цене 430 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...