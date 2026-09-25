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Кулер для процессора 65W DK-17_PWM ID-COOLING купить с доставкой в Москве
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Кулер для процессора 65W DK-17_PWM ID-COOLING

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Кулер для процессора 65W DK-17_PWM ID-COOLING - фото 1
Кулер для процессора 65W DK-17_PWM ID-COOLING - фото 2
Кулер для процессора 65W DK-17_PWM ID-COOLING - фото 3
Кулер для процессора 65W DK-17_PWM ID-COOLING - фото 4
Кулер для процессора 65W DK-17_PWM ID-COOLING - фото 5
Кулер для процессора 65W DK-17_PWM ID-COOLING - фото 6
Кулер для процессора 65W DK-17_PWM ID-COOLING - фото 7
Кулер для процессора 65W DK-17_PWM ID-COOLING - фото 8
Кулер для процессора 65W DK-17_PWM ID-COOLING - фото 9
Кулер для процессора 65W DK-17_PWM ID-COOLING - фото 10
Кулер для процессора 65W DK-17_PWM ID-COOLING - фото 11
Кулер для процессора 65W DK-17_PWM ID-COOLING - фото 12
Кулер для процессора 65W DK-17_PWM ID-COOLING - фото 13
Кулер для процессора 65W DK-17_PWM ID-COOLING - фото 14
Кулер для процессора 65W DK-17_PWM ID-COOLING - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
65
Диаметр вентилятора, мм
92
  • Кулер для процессора 65W DK-17_PWM ID-COOLING - фото 1
  • Кулер для процессора 65W DK-17_PWM ID-COOLING - фото 2
  • Кулер для процессора 65W DK-17_PWM ID-COOLING - фото 3
  • Кулер для процессора 65W DK-17_PWM ID-COOLING - фото 4
  • Кулер для процессора 65W DK-17_PWM ID-COOLING - фото 5
  • Кулер для процессора 65W DK-17_PWM ID-COOLING - фото 6
  • Кулер для процессора 65W DK-17_PWM ID-COOLING - фото 7
  • Кулер для процессора 65W DK-17_PWM ID-COOLING - фото 8
  • Кулер для процессора 65W DK-17_PWM ID-COOLING - фото 9
  • Кулер для процессора 65W DK-17_PWM ID-COOLING - фото 10
  • Кулер для процессора 65W DK-17_PWM ID-COOLING - фото 11
  • Кулер для процессора 65W DK-17_PWM ID-COOLING - фото 12
  • Кулер для процессора 65W DK-17_PWM ID-COOLING - фото 13
  • Кулер для процессора 65W DK-17_PWM ID-COOLING - фото 14
  • Кулер для процессора 65W DK-17_PWM ID-COOLING - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738897
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
65
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
600-2200 об/мин
Уровень шума
25.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х10х6
Вес, г.
300

Описание товара Кулер для процессора 65W DK-17_PWM ID-COOLING

Кулер для процессора ID-COOLING DK-17 PWM состоит из алюминиевого радиатора и 1 вентилятора диаметром 9.2 см. Модуль имеет горизонтальную конструкцию. Показатель рассеиваемой им мощности составляет 65 Вт. Вентилятор с гидродинамическим подшипником способен автоматически регулировать скорость вращения лопастей от 600 до 2200 об/мин в зависимости от текущей нагрузки на процессор. ID-COOLING DK-17 PWM оснащен самым распространенным сокетом LGA 1700. Комплект креплений уже предусмотрен в наборе реализации. Это освобождает пользователя от хлопот с установкой.



Теги товара: Intel, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер для процессора 65W DK-17_PWM ID-COOLING




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Подсветка
нет
Socket
LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
65
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
600-2200 об/мин
Уровень шума
25.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора ID-COOLING DK-17 PWM состоит из алюминиевого радиатора и 1 вентилятора диаметром 9.2 см. Модуль имеет горизонтальную конструкцию. Показатель рассеиваемой им мощности составляет 65 Вт. Вентилятор с гидродинамическим подшипником способен автоматически регулировать скорость вращения лопастей от 600 до 2200 об/мин в зависимости от текущей нагрузки на процессор. ID-COOLING DK-17 PWM оснащен самым распространенным сокетом LGA 1700. Комплект креплений уже предусмотрен в наборе реализации. Это освобождает пользователя от хлопот с установкой.


Теги товара: Intel, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM
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Отзывы


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