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Зажигалка Zippo Logo с покрытием Champagne золотистая глянцевая купить с доставкой в Москве
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Зажигалка Zippo Logo с покрытием Champagne золотистая глянцевая

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Зажигалка Zippo Logo с покрытием Champagne золотистая глянцевая - фото 1
Зажигалка Zippo Logo с покрытием Champagne золотистая глянцевая - фото 2
Зажигалка Zippo Logo с покрытием Champagne золотистая глянцевая - фото 3
Зажигалка Zippo Logo с покрытием Champagne золотистая глянцевая - фото 4
Зажигалка Zippo Logo с покрытием Champagne золотистая глянцевая - фото 5
Зажигалка Zippo Logo с покрытием Champagne золотистая глянцевая - фото 6
Зажигалка Zippo Logo с покрытием Champagne золотистая глянцевая - фото 7
Зажигалка Zippo Logo с покрытием Champagne золотистая глянцевая - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Zippo Logo
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Зажигалка Zippo Logo с покрытием Champagne золотистая глянцевая - фото 1
  • Зажигалка Zippo Logo с покрытием Champagne золотистая глянцевая - фото 2
  • Зажигалка Zippo Logo с покрытием Champagne золотистая глянцевая - фото 3
  • Зажигалка Zippo Logo с покрытием Champagne золотистая глянцевая - фото 4
  • Зажигалка Zippo Logo с покрытием Champagne золотистая глянцевая - фото 5
  • Зажигалка Zippo Logo с покрытием Champagne золотистая глянцевая - фото 6
  • Зажигалка Zippo Logo с покрытием Champagne золотистая глянцевая - фото 7
  • Зажигалка Zippo Logo с покрытием Champagne золотистая глянцевая - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 670 руб. 
Начислим 75 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738501
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Зажигалка Zippo Logo с покрытием Champagne золотистая глянцевая
4 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Zippo Logo
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
бежевый
Особенности
глянцевая
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
7х5х2
Вес, г.
150

Описание товара Зажигалка Zippo Logo с покрытием Champagne золотистая глянцевая

Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Стильно выделитесь из толпы с этой яркой и игристой зажигалкой цвета шампанского, отличающейся блестящей полированной поверхностью и логотипом Zippo, выполненным методом цветного изображения. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo Logo с покрытием Champagne золотистая глянцевая




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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Аксессуар
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Zippo Logo
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
бежевый
Особенности
глянцевая
Страна производитель
США
Описание
Зажигалка ZIPPO не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной ZIPPO, оформленной в близкой по духу тематике. Стильно выделитесь из толпы с этой яркой и игристой зажигалкой цвета шампанского, отличающейся блестящей полированной поверхностью и логотипом Zippo, выполненным методом цветного изображения. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. Все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo Logo с покрытием Champagne золотистая глянцевая - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4670 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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