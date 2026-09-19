Зажигалка Zippo L с покрытием Abyss (24747ZL)
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Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 590 руб.
В наличии
Код товара: 386864
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 590 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зажигалка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х6х3
Вес, г.
70
Описание товара Зажигалка Zippo L с покрытием Abyss (24747ZL)
Многих покупателей интересует вопрос, как отличить zippo от подделки. Во-первых, лучше приобретать такую фирменную продукцию в местах продажи, которые вызывают доверие, например, через специализированный интернет-магазин, такой, как наш. Во-вторых, есть несколько характерных признаков подлинной Zippo, и первый из них – это вид очень качественного продукта, в котором все надежно закреплено и подогнано, в котором радует глаз стильный и продуманный дизайн, как, например, у Zippo №24747ZL. На модели присутствует фирменный логотип Zippo, ее приятно держать в руках благодаря ультратонкому полированному покрытию оригинального оттенка под названием Abyss, защищенному от царапин и микротрещин.
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Многих покупателей интересует вопрос, как отличить zippo от подделки. Во-первых, лучше приобретать такую фирменную продукцию в местах продажи, которые вызывают доверие, например, через специализированный интернет-магазин, такой, как наш. Во-вторых, есть несколько характерных признаков подлинной Zippo, и первый из них – это вид очень качественного продукта, в котором все надежно закреплено и подогнано, в котором радует глаз стильный и продуманный дизайн, как, например, у Zippo №24747ZL. На модели присутствует фирменный логотип Zippo, ее приятно держать в руках благодаря ультратонкому полированному покрытию оригинального оттенка под названием Abyss, защищенному от царапин и микротрещин.
Зажигалка Zippo L с покрытием Abyss (24747ZL) - данный товар вы можете купить по цене 4590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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