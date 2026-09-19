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Зажигалка Zippo 1941 Replica, (28582) купить с доставкой в Москве
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Зажигалка Zippo 1941 Replica, (28582)

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Зажигалка Zippo 1941 Replica, (28582) - фото 1
Зажигалка Zippo 1941 Replica, (28582) - фото 2
Зажигалка Zippo 1941 Replica, (28582) - фото 3
Зажигалка Zippo 1941 Replica, (28582) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Зажигалка Zippo 1941 Replica, (28582) - фото 1
  • Зажигалка Zippo 1941 Replica, (28582) - фото 2
  • Зажигалка Zippo 1941 Replica, (28582) - фото 3
  • Зажигалка Zippo 1941 Replica, (28582) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
4 470 руб.  6 974 руб. 
Начислим 72 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 386895
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Зажигалка Zippo 1941 Replica, (28582)
4 470 руб. -36%
6 974 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
черный
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
8х6х2
Вес, г.
100

Описание товара Зажигалка Zippo 1941 Replica, (28582)

Ощутите очарование этой винтажной зажигалки 1941 Replica с покрытием Black Crackle™. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуем заправлять первоклассным топливом Zippo.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo 1941 Replica, (28582)




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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
черный
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными
Страна производитель
США
Описание
Ощутите очарование этой винтажной зажигалки 1941 Replica с покрытием Black Crackle™. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуем заправлять первоклассным топливом Zippo.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo 1941 Replica, (28582) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4470 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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