Зажигалка Spectrum Zippo Logo (151ZL)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Разноцветные
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 590 руб.
В наличии
Код товара: 386875
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 590 руб.
- Гарантия производителя: пожизненная
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Разноцветные
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
разноцветный
Особенности
покрытие Spectrum, логотип Zippo, традиционный широкий корпус Classic, пожизненная гарантия , ветроустойчивая, полностью металлическая конструкция
Размеры в упаковке, см
9х6х3
Вес, г.
70
Описание товара Зажигалка Spectrum Zippo Logo (151ZL)
Зажигалка Zippo Spectrum Logo 151ZL переливается всеми цветами спектра. Имеет специальное покрытие, нанесенное методом PVD. Заправляется высококачественным топливом Zippo (приобретается отдельно). Идеально подойдет в качестве солидного подарка. Поставляется в подарочной коробочке.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 470 руб. 6 974 руб.1118 руб. в СплитЗажигалка Zippo 1941 Replica, (28582)
-
В наличииЦена 4 470 руб.1118 руб. в СплитЗажигалка Zippo Classic с покрытием High Polish Brass (29677)
-
В наличииЦена 4 540 руб.1135 руб. в СплитЗажигалка Zippo Slim Honeycomb Design с покрытием High Polish Ch...
-
В наличииЦена 4 590 руб.1148 руб. в СплитЗажигалка Zippo №150ZL (150ZL)
-
В наличииЦена 4 590 руб.1148 руб. в СплитЗажигалка Zippo Classic с покрытием Antique Brass (28994)
-
В наличииЦена 4 590 руб.1148 руб. в СплитЗажигалка Zippo L с покрытием Abyss (24747ZL)
-
В наличииЦена 4 650 руб.1163 руб. в СплитЗажигалка Zippo Skull Design с покрытием Glow In The Dark Green ...
-
В наличииЦена 4 670 руб.1168 руб. в СплитЗажигалка Zippo Logo с покрытием Champagne золотистая глянцевая
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитЗажигалка Zippo с покрытием High Polish Chrome (24699)
-
В наличииЦена 4 790 руб.1198 руб. в СплитЗажигалка Zippo Spacey Eye с покрытием Multi Color разноцветная ...
-
В наличииЦена 4 790 руб.1198 руб. в СплитЗажигалка Zippo Единение с покрытием One with Nature Design High...
-
В наличииЦена 4 850 руб.1213 руб. в СплитЗажигалка Zippo Classic с покрытием Antique Brass (29149)
Бренд
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Разноцветные
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
разноцветный
Особенности
покрытие Spectrum, логотип Zippo, традиционный широкий корпус Classic, пожизненная гарантия , ветроустойчивая, полностью металлическая конструкция
Зажигалка Zippo Spectrum Logo 151ZL переливается всеми цветами спектра. Имеет специальное покрытие, нанесенное методом PVD. Заправляется высококачественным топливом Zippo (приобретается отдельно). Идеально подойдет в качестве солидного подарка. Поставляется в подарочной коробочке.
Зажигалка Spectrum Zippo Logo (151ZL) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4590 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Зажигалка Spectrum Zippo Logo (151ZL)