Зажигалка Zippo №150ZL (150ZL)
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Характеристики
Описание товара Зажигалка Zippo №150ZL (150ZL)
Зажигалка Zippo 150 ZL с фирменным логотипом понравится почитателям с первого взгляда. Темно-серая обработка корпуса и сверкающие металлические цвета похожи на обломок почерневшего льда. Эту модель иногда так и называют – Zippo Black Ice. Люминесцентное ультратонкое отполированное покрытие наносится с использованием высокотехнологичного метода PVD. Благодаря такой отделке корпус зажигалки защищен от царапин, которые не украшают, как шрамы мужчин, а почти всегда портят внешний вид дорогого сердцу изделия, предназначенного служить еще не одно десятилетие. Эта современная технология также способна предотвратить образование микроскопических трещин на гладкой поверхности зажигалки, надежно защищая изделие, известного во всем мире бренда Zippo. Купив эту модель, вы приобретете не только неотъемлемый элемент повседневности, но и шикарную коллекционную вещь, которая характеризуется удобством в использовании и неотъемлемым качеством.
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