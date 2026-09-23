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Charlie Puth - Whatevers Clever! (Clear) (75678591594) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Charlie Puth - Whatevers Clever! (Clear) (75678591594) виниловая пластинка

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Charlie Puth - Whatevers Clever! (Clear) (75678591594) - фото 1
Charlie Puth - Whatevers Clever! (Clear) (75678591594) - фото 2
Charlie Puth - Whatevers Clever! (Clear) (75678591594) - фото 3
Charlie Puth - Whatevers Clever! (Clear) (75678591594) - фото 4
Charlie Puth - Whatevers Clever! (Clear) (75678591594) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Charlie Puth
Альбом (сингл)
Whatevers Clever!
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Charlie Puth - Whatevers Clever! (Clear) (75678591594) - фото 1
  • Charlie Puth - Whatevers Clever! (Clear) (75678591594) - фото 2
  • Charlie Puth - Whatevers Clever! (Clear) (75678591594) - фото 3
  • Charlie Puth - Whatevers Clever! (Clear) (75678591594) - фото 4
  • Charlie Puth - Whatevers Clever! (Clear) (75678591594) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737231
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Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[75678591594]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Charlie Puth
Альбом (сингл)
Whatevers Clever!
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Changes, Beat Yourself Up, Cry, Washed Up, New Jersey, Don't Meet Your Heroes, Home, Hey Brother, Sideways, Love In Exile, Until It Happens To You, I Used To Be Cringe
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Charlie Puth - Whatevers Clever! (Clear) (75678591594) виниловая пластинка

«Whatever's Clever!» станет четвертым альбомом американского певца Чарли Пута, следующим после успешного «Charlie» 2022 года. Издание на прозрачном виниле с альтернативной обложкой. Чарли Пут — американский певец, автор песен и музыкальный продюсер. Широкую известность приобрел в 2015 году, когда он появился на сингле Wiz Khalifa "See You Again", который занимал первое место в американском Billboard Hot 100 в течение 12 недель подряд, был сертифицирован RIAA как 11-кратно платиновый и получил премию "Золотой глобус" в номинации "Лучшая оригинальная песня", наряду с тремя номинациями на 58-ю ежегодную премию "Грэмми", включая номинацию "Песня года". Дебютный студийный альбом Чарли, "Nine Track Mind", был выпущен в 2016 году. В альбом вошел сингл "We Don't Talk Anymore" (с участием Селены Гомес), который достиг 9-го места в Billboard Hot 100. В 2017 году он выпустил два сингла, "Attention" и "How Long"; они были сертифицированы RIAA как 4? и 2? платиновые соответственно. Оба были включены в его второй студийный альбом "Voicenotes" (2018), который был положительно воспринят критиками и достиг 4-го места в Billboard 200. Третий студийный альбом Чарли, "Charlie, был выпущен в 2022 году. Он породил синглы "Light Switch" и "Left and Right" (с участием Чон Джонгук), оба из которых достигли пика в топ-40 Hot 100 и были сертифицированы RIAA как платиновые и золотые соответственно



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Charlie Puth - Whatevers Clever! (Clear) (75678591594) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[75678591594]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Charlie Puth
Альбом (сингл)
Whatevers Clever!
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Changes, Beat Yourself Up, Cry, Washed Up, New Jersey, Don't Meet Your Heroes, Home, Hey Brother, Sideways, Love In Exile, Until It Happens To You, I Used To Be Cringe
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Whatever's Clever!» станет четвертым альбомом американского певца Чарли Пута, следующим после успешного «Charlie» 2022 года. Издание на прозрачном виниле с альтернативной обложкой. Чарли Пут — американский певец, автор песен и музыкальный продюсер. Широкую известность приобрел в 2015 году, когда он появился на сингле Wiz Khalifa "See You Again", который занимал первое место в американском Billboard Hot 100 в течение 12 недель подряд, был сертифицирован RIAA как 11-кратно платиновый и получил премию "Золотой глобус" в номинации "Лучшая оригинальная песня", наряду с тремя номинациями на 58-ю ежегодную премию "Грэмми", включая номинацию "Песня года". Дебютный студийный альбом Чарли, "Nine Track Mind", был выпущен в 2016 году. В альбом вошел сингл "We Don't Talk Anymore" (с участием Селены Гомес), который достиг 9-го места в Billboard Hot 100. В 2017 году он выпустил два сингла, "Attention" и "How Long"; они были сертифицированы RIAA как 4? и 2? платиновые соответственно. Оба были включены в его второй студийный альбом "Voicenotes" (2018), который был положительно воспринят критиками и достиг 4-го места в Billboard 200. Третий студийный альбом Чарли, "Charlie, был выпущен в 2022 году. Он породил синглы "Light Switch" и "Left and Right" (с участием Чон Джонгук), оба из которых достигли пика в топ-40 Hot 100 и были сертифицированы RIAA как платиновые и золотые соответственно


Теги товара: Цветной винил
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