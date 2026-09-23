Cavassa Gabrielle - Diavola (602478065545) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Cavassa Gabrielle - Diavola (602478065545) виниловая пластинка
Альбом Diavola — это дебютная работа джазовой вокалистки Габриэль Кавасса на легендарном лейбле Blue Note Records. Релиз запланирован на 1 мая 2026 года. Альбом представляет собой современный вокальный джаз с элементами соула. Продюсерами выступили знаменитый саксофонист Джошуа Редман и президент Blue Note Дон Вас. Концепция: В центре альбома лежит дуализм — борьба и сосуществование «ангельского» и «дьявольского» начал (отсюда название Diavola). Музыка: Сборник включает как оригинальные композиции Габриэль, так и смелые интерпретации джазовых стандартов и поп-хитов. Состав музыкантов: В записи приняли участие звезды джаза: Ларри Гренадье (контрабас), Брайан Блейд (ударные), Джефф Паркер (гитара) и Пол Корниш (фортепиано). Критики уже называют голос Кавассы «хрупким, но глубоким», а сам альбом — одним из самых ожидаемых джазовых дебютов десятилетия.
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